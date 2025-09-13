مجری طرح احداث نیروگاه‌های ساتبا گفت: بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری به ظرفیت کل ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کرده‌اند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شیرودی، مجری طرح احداث نیروگاه‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: این پروژه ۷ مگاواتی خورشیدی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی، قرار دارد.

وی افزود: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال احداث است امید داریم که این پروژه و در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

شیرودی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در زمینه انرژی خورشیدی، در کشور در حال افزایش است. با فراخوانی که در دی ماه سال گذشته از طریق سایت منتشر کردیم، بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری به ظرفیت کل ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کرده‌اند. 

وی ادامه داد: از مرداد ماه، هر هفته شعار هر هفته ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را دنبال کرده‌ایم و به طور خوشبختانه سهمی از این ظرفیت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص داده‌ایم. امیدواریم تا پایان سال به هدف ۶۵۰ مگاوات برسیم.

شیرودی تأکید کرد: این ۶۵۰ مگاوات در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که بعضاً ظرفیت‌های بیش از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ مگاوات را نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال حاضر در حال فعالیت هستند. با این روند، امیدواریم که تا پایان سال به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ساتبا ، تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
چالش‌های تأمین مالی در پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدود ۸۰ هزار نفر برنده پیش فروش سکه طلا شدند/ مرحله جدید پیش فروش سکه بزودی اطلاع رسانی می‌شود
بازار داغ نوشت افزار در روز‌های پایانی تابستان/ نوشت افزاران زیر ذره بین بازرسان اصناف
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
افزایش تقاضای واحد‌های کوچک متراژ در بازار مسکن
بارش باران در نوار شمالی کشور
الزام ثبت تمامی معاملات در سامانه املاک و اسکان
امسال توزیع شیر مدارس اجرا می‌شود؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
بارش در شهر‌های شمالی در راه است/ هشدار نارنجی صادر شد+ فیلم
تهران رکورد دار تخلف در حوزه آرد و نان است/گزارشی از احتکار آرد نداشته‌ایم+ فیلم
آخرین اخبار
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی
قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
تولید موز در کشور به نصف واردات رسید/ آغاز صادرات مرکبات به چین
هیچ واحد مسکونی بدون آماده‌سازی و کیفیت ساختمان تحویل متقاضیان نمی‌شود
کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیا شد
بدهی دو خودروساز بزرگ به ۶۲۰ همت رسید+فیلم
برگزاری جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی/تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و ساخت نما در پروژه‌های عمرانی
حدود ۸۰ هزار نفر برنده پیش فروش سکه طلا شدند/ مرحله جدید پیش فروش سکه بزودی اطلاع رسانی می‌شود
پرداخت ۲ همت خسارت طی ۹ سال گذشته به اتباع خارجی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی+ فیلم
تهران رکورد دار تخلف در حوزه آرد و نان است/گزارشی از احتکار آرد نداشته‌ایم+ فیلم
کشت گلخانه مرهمی بر عطش بخش کشاورزی
بارش در شهر‌های شمالی در راه است/ هشدار نارنجی صادر شد+ فیلم