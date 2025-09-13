باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - شیرودی، مجری طرح احداث نیروگاههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: این پروژه ۷ مگاواتی خورشیدی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی، قرار دارد.
وی افزود: این نیروگاه با سرمایهگذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال احداث است امید داریم که این پروژه و در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
شیرودی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه در زمینه انرژی خورشیدی، در کشور در حال افزایش است. با فراخوانی که در دی ماه سال گذشته از طریق سایت منتشر کردیم، بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایهگذاری به ظرفیت کل ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد: از مرداد ماه، هر هفته شعار هر هفته ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را دنبال کردهایم و به طور خوشبختانه سهمی از این ظرفیت به سرمایهگذاری بخش خصوصی اختصاص دادهایم. امیدواریم تا پایان سال به هدف ۶۵۰ مگاوات برسیم.
شیرودی تأکید کرد: این ۶۵۰ مگاوات در کنار سرمایهگذاریهای کلانی است که بعضاً ظرفیتهای بیش از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ مگاوات را نیز اعلام آمادگی کردهاند و در حال حاضر در حال فعالیت هستند. با این روند، امیدواریم که تا پایان سال به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.