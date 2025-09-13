بنیاد شهید و امور ایثارگران بار دیگر اعلام کرد صدور کارت‌هایی تحت عنوان صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان شایعه است و قویا تکذیب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران با انتشار اطلاعیه‌ای صدور کارت‌هایی تحت عنوان صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه تصریح شده که متاسفانه برخی با انگیزه‌های سوء و به قصد کلاهبرداری و یا سایر اغراض سوء سیاسی چنین شایعاتی را مطرح می‌کنند که از اساس بی‌پایه بوده و صحت ندارد و چندی قبل هم بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به چنین شایعاتی بارها هشدار داده بود.

بر اساس این گزارش دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران نیز در پی طرح موضوعاتی مبنی بر صدور کارت‌هایی برای آزادگان گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس و یا شایعاتی نظیر ارائه کمک‌های مالی به اسرای جنگ در مکاتبه با هلال احمر جمهوری اسلامی این شایعات را رد کرد.

در این مکاتبه که به امضای آقای «ونسان کاسارد» رییس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران رسیده، تصریح شده است: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از انتشار اطلاعات نادرست مبنی بر ارائه کمک مالی بشر دوستانه به اسرای سابق جنگ ایران و عراق مطلع است. این نکته حائز اهمیت است که تأکید کنیم که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هیچ برنامه‌ای برای ارائه کمک مالی به اسرای سابق جنگ ندارد.

در این رابطه، از عموم آزادگان و جانبازان گرانقدر درخواست شده ضمن هوشیاری در برخورد با چنین شایعات و موضوعاتی، مراتب را با حراست ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در سراسر کشور در میان گذاشته و از بروز هرگونه سواستفاده پیشگیری کنند.

 بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از رسانه‌ها و فعالان مجازی نیز خواسته است در صورت مواجهه با چنین اخبار و شایعاتی حتماً نسبت به صحت سنجی اخبار از طریق اداره کل ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد اقدام کنند.

برچسب ها: بنیاد شهید ، صلیب سرخ ، آزادگان کشور
