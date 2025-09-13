باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۰ میلیون و ۷۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۷ میلیون تومان
|ربع سکه
|۲۷ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان