باشگاه خبرنگاران جوان- دولت پاکستان با مسدود کردن مدارس خودگردان پناهجویان افغان در مرکز ایالت بلوچستان، اعلام کرد که معلمان و دانشآموزان این مدارس اخراج خواهند شد. این اقدام بخشی از سیاست اسلامآباد برای فشار بر پناهجویان فاقد مدرک اعلام شده است.
مهرالله بادینی، معاون کمیسر شهر کویته، به رسانهها گفته است که این مدارس که توسط پناهجویان تأسیس و مدیریت میشد، عمدتاً در مناطق هزارهتاون، پشتونآباد، علمدار رود، کرانی و قمبرانی واقع شده و همگی مسدود شدهاند.
وی افزوده که مقامات پاکستانی بازدیدهایی از این مدارس انجام داده و اطلاعات دقیقی از تعداد معلمان و دانشآموزان جمعآوری کردهاند.
بر اساس گزارش منابع محلی، دولت پاکستان تاکنون حدود ۱۹ مدرسه خودگردان را پلمپ کرده است. این اقدام همزمان با پایان مهلت پناهجویان افغان فاقد مدرک برای ترک پاکستان صورت گرفته است.
وزارت معارف طالبان در کابل نیز نسبت به بسته شدن این مدارس واکنش نشان داده و در نامهای به مسئولان خود در کویته خواستار اقدام فوری شده است. این مدارس خودگردان که عمدتاً به آموزش فارسیزبانان اختصاص داشتند، پس از محدودیتهای آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان، تنها فرصت ادامه تحصیل برای کودکان افغان در منطقه محسوب میشدند.