باشگاه خبرنگاران جوان - اگر میخواهید روابط اجتماعی و عاطفی خوبی در زندگی داشته باشید، باید از آن رفتارهای سمی که موجب دور شدن دیگران از شما میشوند دست بردارید.
برخی رفتارها و ویژگیهای شخصیتی، اگرچه ممکن است از دیدتان، عادی یا حتی درست بهنظر برسند، در عمل تاثیر مخربی روی روابط اجتماعی و عاطفی دارند که درنتیجه موجب تنهاییتان میشوند. در ادامه به چند مورد از این رفتارها اشاره کردهایم:
۱. حسادت
اگر همیشه خود را با دیگران مقایسه کرده و بهدلیل حسادت نمیتوانید موفقیت دیگران را تحمل کنید باعث ناامنی در روابط و از بین رفتن صمیمیت میشوید و دیگران بهتدریج از شما دور میشوند.
۲. خودمحوری و خودشیفتگی
اگر فقط به خود فکر میکنید و برای احساسات یا نیازهای دیگران ارزشی قائل نیستید، دوستان و اطرافیان خود را بهمرور از دست میدهید.
۳. دستکاری عاطفی
برخی از افراد برای رسیدن به اهدافی که در سر دارند یا فقط کنترل کردن دیگران، احساسات اطرافیان خود را دستکاری میکنند و حتی سعی در احساس گناه دادن به آنها دارند. این نوع رفتار باعث رنجش دیگران و راندن آنها از خود میشود.
۴. شخصی کردن هر چیز
افرادی که هر انتقاد یا بازخوردی را شخصی گرفته و واکنشهای تند یا رنجش در برابر آنها نشان میدهند، بهمرور زمان تنها میمانند. مردم بهدلیل اینکه نگران واکنشهای منفی آنها در برابر هر صحبتی هستند، کمکم از آنها فاصله میگیرند.
۵. قضاوتهای ناعادلانه
اگر دیگران را صرفا از روی ظاهر و رفتارهای بیرونیشان قضاوت میکنید و روی اولین برداشتها متمرکز میشوید، این حس را در اطرافیان خود بهوجود میآورید که درک نمیشوند و درنتیجه دیگر نمیتوانند به شما اعتماد کرده و کنارتان بمانند.
۶. انتقاد و سرزنش دایمی
افرادی که همیشه دنبال نقطهضعف دیگران هستند و ویژگیهای مثبت آنها را نمیبینند، تنها میمانند.
۷. دروغگویی
دروغ چه کوچک باشد و چه بزرگ، موجب بیاعتمادی شده و پایههای هر رابطهای را متزلزل میکند.
۸. تکبر
افرادی که با دیگران رفتاری پر از غرور و نخوت دارند و اگر مرتکب خطایی شدند، اشتباه خود را نمیپذیرند و عذرخواهی نمیکنند، بهتدریج دایره دوستان خوب خود را از دست میدهند.
۹. رفتارهای خشک و سرد
برخی از افراد در برخورد با دیگران بسیار سرد رفتار میکنند. درواقع آنها با این رفتار نشان میدهند علاقهای به نزدیک یا صمیمی شدن با دیگران ندارند و موجب گیجی، ناامنی و حتی دلخوری در اطرافیان خود میشوند.
۱۰. کمالگرایی لجوجانه
انتظارهای غیرواقعی داشتن از دیگران یا بزرگ جلوه دادن هر نقص کوچک یا رها کردن کارها بهدلیل کامل نبودن، موجب اضطراب و احساس ناکافی بودن در دیگران میشود تاجاییکه آنها از فرد کمالگرا فاصله میگیرند.
اگر شما هم ویژگیها فوق را در خود شناسایی کردید و به خودآگاهی رسیدید و احساس کردید میخواهید از این رفتارهای سمی دست بردارید، میتوانید از اطرافیان خود درباره رفتارهای خود بازخورد بگیرید و مهارتهای ارتباطی سالم را تمرین کنید. بسیاری از این عادات ریشه در تجربههای گذشته دارد که با کمک مشاور یا رواندرمانگر میتوانید آنها را اصلاح کنید.
منبع: خبرآنلاین