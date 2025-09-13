باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی ربانی، مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی اظهار داشت: برای اولین باری اقدامی انجام شد که بدون اعتبارات دولتی و صرفا با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد، شفاف‌سازی فرآیند برای مردم و با راهبری دو نهاد مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران، مشارکت ۱۴۲ هزار مشترک گاز برای کاهش مصرف گاز خانگی جلب شد.

وی افزود: ابتدا قرار بود در سازوکار بازار محیط زیست و صرفه‌جویی انرژی، ۱۰ درصد از ۲۲ میلیون مشترک گاز که در مناطق سردسیر هستند، با تخصیص ۹۷ هزار جایزه اقدام شود لیکن به دلیل زمان محدود و نیاز به صحت سنجی و اندازه گیری، میزان جوایزکاهش یافت که به طبع باید دامنه مشارکت نیز به ۲۱۴ هزار مشترک کاهش می‌یافت. در نهایت با شروع اجرا از دی‌ماه به جای مهرماه، برای سال اول در مجموع ۳۸ شهر این رویکرد خلاقانه توام با نوآوری اجتماعی با جلب مشارکت ۱۴۲ هزار مشترک گاز اجرایی شد.

ربانی با بیان اینکه "در ۱۵ شهر از مجموع ۳۸ شهر شرکت‌کننده در پویش، بیش از ۱۰ درصد مشارکت در مصرف گاز خانگی محقق شد"، گفت: در این طرح با بهره‌گیری از توان یک شرکت دانش‌بنیان و همکاری آزمایشگاه سیستم شناختی و هوش مصنوعی دانشگاه تهران و نظارت شرکت بهینه سازان تاسیسات، برای تأمین تجهیزات راندمان بالا و نصب استاندارد آنها، این پویش به اجرا رسید.

وی ادامه داد: در بخش اجتماعی طرح نیز از همکاری شبکه ملی نیکوکاری، موسسه‌های محیط زیستی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان هلال احمر بهره‌گرفتیم و در کنار مشوق‌ها به مشترکان شرکت‌کننده، جوایز اجتماعی از جمله اعطای بیش از ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان فاقد ویلچر، احداث ۵ واحد نیروگاه خورشیدی برای کارگاه‌های زنان سرپرست خانوار، مشارکت در احیای بخشی از جنگل‌های سوخته زاگرس، مشارکت در احیای بخشی از تالاب انزلی، مشارکت در نذر خدمت هلال احمر و تأمین ۳۱۰ دستگاه بخاری راندمان بالا برای نیازمندان تخصیص داده شد.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، کاهش مصرف انرژی، مشارکت در کاهش انتشار کربن، کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به بهبود شرایط اقتصادی و زیست محیطی کشور را از نتایج اجرای این پویش دانست وگفت: جوایز فردی از جمله بخاری‌ها و تجهیزات راندمان بالا، پکیج‌ها و اصلاح موتورخانه‌ها و تسهیلات متعدد در قالب قرعه‌کشی به مشترکان شرکت‌کننده در این پویش اعطا شد.

وی افزود: در استان کرمان با همکاری مدیرعامل گاز استان، برای اولین بار طرح خادمین مساجد و مدارس را برگزار کردیم که در این طرح با روشن کردن وسایل گرمایشی مدارس و مساجد نیم ساعت قبل از شروع فعالیت و خاموشی کردن این وسایل نیم ساعت قبل از پایان فعالیت، توانستیم صرفه‌جویی قابل قبولی در مصرف گاز مدارس و مساجد رقم بزنیم.

ربانی خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای این پویش موفق شدیم مجموع روند رو به رشد مصرف گاز در بخش خانگی در ۳۶ شهر از ۳۸ شهر را به میزان ۴ درصد کاهش دهیم و از این محل ۴۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی شد که متعاقب آن از انتشار ۸۰ هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در این پویش، دولت به جایگاه حکمرانی خود بازگشت و توانستیم یک حلقه‌ای را ایجاد کنیم که پیوستگی زنجیره توأم با انتفاع کسب‌وکار‌ها در آن دیده شود و از محل جابه‌جایی گاز صرفه‌جویی شده به تخصیص خوراک یکی از پتروشیمی‌ها، ۱.۲ همت درآمد دولت افزایش پیدا کرد و ۳ میلیون دلار کاهش هزینه‌های انتقال گاز را برای کشور به‌دنبال داشت.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: از مجموع ۱۴۲هزار مشترک شرکت‌کننده در این پویش، ۶۲هزار و ۹۵۰ مشترک، به‌میزان حداقل ۱۰درصد در مصرف گاز خانگی کاهش داشتند، در برخی استان‌ها متوسط صرفه‌جویی به ۲۷ درصد رسید و در استان کردستان متوسط کاهش مصرف گاز خانگی ۳۰ درصد شد؛ در استان خراسان شمالی نیزاز مشترکین ثبت نام شده در طرح، فقط یک مشترک زیر ۱۰ درصد کاهش مصرف داشت و دیگر مشترکان حداقل ۱۰درصد کاهش مصرف را به ثبت رساندند؛ این آمار نشان می‌دهد که می‌توان در بخش خانگی و عمومی، مصرف گاز را با اجرای تمهیداتی بهینه کرد و کاهش داد.

وی افزود: ۸۰درصد جوایز این پویش برای مشترکانی بود که بیش از ۱۰ درصد صرفه‌جویی و کاهش مصرف گاز داشتند و ۲۰درصد دیگر به مشترکانی تعلق گرفت که زیر ۱۰درصد کاهش مصرف داشتند و در این پویش شرکت کردند.

ربانی در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت‌های پتروشیمی نیز گفت: با همکاری شرکت‌های پتروشیمی در ۴ سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در صنعت پتروشیمی به‌میزان ۱.۷ میلیارد مترمکعب معادل گاز طبیعی، صرفه‌جویی ایجاد کنیم و در سال جاری نیز بیش از ۸۰ طرح به ظرفیت صرفه جویی معادل ۲۶۰ میلیون نرمال مترمکعب معادل گاز طبیعی برنامه بهینه سازی داریم.