لبنان در گرداب فشار‌های خارجی و توطئه‌های خلع سلاح حزب‌الله قرار گرفته است؛ طرحی که ریشه در شکست‌های مکرر آمریکا صهیونیست‌ها دارد و می‌تواند آینده منطقه را به سوی تنش هدایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - ماجرای خلع سلاح حزب‌الله، داستانی است که از دو دهه پیش، پس از شکست سنگین رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶، آغاز شد. قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، که خواستار خلع سلاح این گروه مقاومتی بود، هرگز به نتیجه نرسید و به جای آن، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نقض‌های مکرر اسرائیل تبدیل شد.

توطئه‌ای در سایه شکست: خلع سلاح یا تسلیم حاکمیت؟

رژیم اسرائیل، به جای پایبندی به این قطعنامه، پایگاه‌های نظامی خود را در جنوب لبنان تقویت کرد و تلاش کرد تا با فشار‌های سیاسی، حزب‌الله را تضعیف کند. این سابقه، بیش از آنکه نشانه‌ای از موفقیت باشد، نمایانگر ناکامی‌های پیاپی صهیونیست‌ها در برابر مقاومتی است که از یک گروه محلی به یک نیروی منطقه‌ای با زرادخانه‌ای عظیم تبدیل شده است. حزب‌الله بیش از ۱۵۰ هزار موشک و راکت در اختیار دارد که این رقم دو برابر تخمین‌های پیشین و نشانه‌ای از پیشرفت‌های چشمگیر در بومی‌سازی تسلیحات است. این قدرت، نه‌تنها دست برتر مقاومت را در جبهه شمالی تضمین کرده، بلکه به کابوسی برای رژیم صهیونیستی بدل شده که به اعتراف نتانیاهو، تا پیش از ترور شهید سیدحسن نصرالله، موازنه قوا به نفع حزب‌الله بود.

تلاش‌های خلع سلاح، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای حذف تهدید‌های وجودی علیه رژیم صهیونیستی است که با حمایت مستقیم آمریکا پیش می‌رود. اما تجربه دو دهه گذشته ثابت کرده که هر فشار خارجی، به جای تضعیف، به تقویت عزم مقاومت و حمایت مردمی از آن منجر شده است. تحمیل خلع سلاح، نه‌تنها لبنان را به یک دولت ضعیف و وابسته تبدیل می‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی و حتی جنگ داخلی منجر شود؛ سناریویی که به نفع پروژه‌های توسعه‌طلبانه صهیونیستی خواهد بود.

طوفان مقاومت: از آوارگی اشغالگران تا ناکامی ترور

هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی در تاریخ مقاومت بود؛ یک روز پس از آغاز جنگ غزه، شهید نصرالله اعلام کرد که حزب‌الله برای حمایت از مردم فلسطین وارد نبرد با صهیونیست‌ها شده است. عملیات‌های روزانه حزب‌الله که با موشک‌های نقطه‌زن و پهپاد‌های پیشرفته اجرا می‌شد، شمال سرزمین‌های اشغالی را به منطقه‌ای خالی از سکنه تبدیل کرد. بیش از ۶۰ هزار اسرائیلی از شمال آواره شدند و این رقم تا پایان درگیری‌ها به ۱۰۰ هزار نفر رسید؛ ضربه‌ای اقتصادی و روانی که رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد.

این عملیات‌ها که تصاویرشان در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، نه‌تنها روحیه اشغالگران را درهم شکست، بلکه همبستگی محور مقاومت را به نمایش گذاشت. ترور شهید نصرالله، که نتانیاهو آن را تلاشی برای تغییر موازنه قوا توصیف کرد، نتوانست این ماشین مقاومت را متوقف کند. این ترور تنها ۲۰ درصد از قابلیت‌های عملیاتی حزب‌الله را مختل کرد و این گروه با جایگزینی سریع رهبران، عملیات‌های خود را تشدید کرد، به‌طوری‌که در یک روز بیش از ۳۰ عملیات انجام داد. این واکنش، نشان‌دهنده عمق سازمان‌یافتگی و حمایت مردمی حزب‌الله است که ریشه در باور به مقاومت دارد. حزب‌الله، با تکیه بر تجربه و انعطاف‌پذیری، نه‌تنها از ضربات جان سالم به در برده، بلکه قوی‌تر شده است. این پایداری، هرگونه طرح خلع سلاح را به چالش خواهد کشید، به‌ویژه زمانی که رژیم صهیونیستی به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد و از تعهدات خود سر باز می‌زند.

آتش‌بس فریبنده: نقض‌ها و فشار‌های مداخله‌جویانه

آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، که قرار بود به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه جنوب لبنان منجر شود، به یک نمایش توخالی تبدیل شد. رژیم اسرائیل که سابقه‌ای طولانی در نقض توافقات دارد، نه‌تنها از این مناطق عقب‌نشینی نکرد، بلکه حملات هوایی خود را ادامه داد. در این میان، طرح خلع سلاح حزب‌الله، با فشار مستقیم آمریکا و از طریق دولت لبنان، به صحنه آمد. این طرح، خواستار حذف تدریجی حضور مسلحانه حزب‌الله، استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی، و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مواضع اشغالی بود. اما ترک جلسه توسط وزرای شیعه و اعتراضات خیابانی با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر، نشان‌دهنده مقاومت داخلی در برابر این مداخله آشکار بود.

ارتش لبنان، به دلیل کمبود منابع لجستیکی و مالی، قادر به اجرای این طرح نیست، و فرمانده ارتش صراحتاً اعلام کرد که اولویت حفظ صلح داخلی است، نه درگیری با حزب‌الله. تحلیل این وضعیت، طرح آمریکایی را به عنوان یک مداخله مستقیم در حاکمیت لبنان می‌بیند که با تهدید‌های صریح، از جمله بمباران گسترده لبنان توسط رژیم صهیونیستی، پیش می‌رود. این فشارها، به جای خلع سلاح، به تشدید تنش‌های داخلی منجر خواهد شد و لبنان را به آستانه جنگ داخلی می‌کشاند، مگر اینکه مقاومت با دیپلماسی هوشمندانه، این توطئه را خنثی کند.

صدای ملت: مقاومت، امانت مردم لبنان

حسن عزالدین، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، در سخنرانی خود در شهر الدویر، سلاح مقاومت را «امانت مردم لبنان» خواند و هشدار داد که خلع سلاح، راه را برای تهاجم زمینی صهیونیست‌ها باز می‌کند، همانند آنچه در سوریه رخ داد. او با اشاره به همکاری ارتش لبنان و حزب‌الله در سال ۲۰۱۷ علیه گروه‌های تکفیری، تأکید کرد که این سلاح، تضمین‌کننده امنیت ملی است. شیخ نعیم قاسم نیز تصمیم دولت لبنان را «خطرناک» و نقض میثاق ملی توصیف کرد و آمریکا را به مداخله وقیحانه متهم نمود. حمایت گسترده مردمی از حزب‌الله، پیام روشنی به دولت و حامیان خارجی‌اش ارسال کرد؛ مردم لبنان، این گروه را به‌عنوان صدای وحدت ملی می‌بیند که در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی می‌کند. این حمایت مردمی، همراه با محدودیت‌های ارتش لبنان، طرح خلع سلاح را به بن‌بست خواهد کشاند، اما خطر جنگ داخلی همچنان وجود دارد اگر دولت به مسیر کنونی ادامه دهد. مقاومت، با تکیه بر این پشتوانه، می‌تواند نه‌تنها امنیت لبنان را حفظ کند، بلکه الگویی برای سایر ملت‌های منطقه باشد.

ایستادگی یا فروپاشی؟

اگر حزب‌الله خلع سلاح شود، لبنان به یک دولت شکننده تبدیل خواهد شد که در برابر تهاجمات صهیونیستی بی‌دفاع می‌ماند، سناریویی که تجربه سوریه آن را تأیید می‌کند. اما با توجه به سابقه مقاومت، حمایت مردمی، و محدودیت‌های ارتش لبنان، احتمال موفقیت این طرح اندک است.

حزب‌الله، با ترکیب دیپلماسی هوشمندانه و قدرت نظامی، می‌تواند این توطئه را خنثی کند و تعادل منطقه‌ای را به نفع محور مقاومت حفظ نماید. آینده لبنان، نه در تسلیم به فشار‌های خارجی، بلکه در ایستادگی در برابر اشغالگری نهفته است، و این ایستادگی، کلید ثبات منطقه خواهد بود.

برچسب ها: خلع سلاح حزب الله ، لبنان ، حزب الله
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام.
شکر گیر نمیاد . از باشگاه خبرنگاران جوان خواهشمندیم یک گزارش در مورد کمبود شکر تهیه کنند.
باتشکر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اعتماد کردن به آمریکا /نهایت نپختگی وساده لوحی سیاستمداران دست نشانده لبنانی است /هیچ انسان عاقلی در برابر دشمنی بی قانون و وحشی چون آمریکا و اسرائیل / خودش را خلع سلاح نمی کند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای علی رضوانی بیا پای در دل خانواده های قربانیان تیراندازی تویسرکان ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ بنشین .
هیچ کسی تا به حال جویای احوال ما نشده.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
کدام مدیر مسئول دلسوزی حاضر است پای درد دل خانواده های قربانیان تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ بنشیند و برایشان کاری کند ؟
عبدالمالكی از تویسرکان
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تمام نقشه ها ی اسراییلی از آستین غرب و غربیان بیرون میآید
حال همه میدانیم که تمام غرب نوکر رژیم اشغالگر است و این رژیم زاییده افکار آنهاست برای چپاول شرق و خاورمیانه
رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی به خودی خود چیزی نیست اما همانند صفحه شطرنج در حال به بازی گرفتن همه غرب و شرق برای منافع و اشغالگری خود است
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خلع سلاح حزب الله یا حشد الشعبی
به معنای تسلیم شدن و یک کلام اشغال توسط امریکا و حرامزاده اش صهیونیست
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الجمعه
۱۲:۵۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
روز جمعه بود از ساعت 10:45 صبح تا 19:00 عصر تیراندازی بود با سلاح های خفن در خیابانهای کشورهای مختلف !
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خلاصه کلام : با خلع سلاح حزب الله، ارتش دولت وابسته آن کشور نیز از نظرها ناپدید خواهد شد انگار که از اول هم ارتش آنها یک سایه بوده است .
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مزخرف نگو . مزخرف .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ناشناس ساعت ۱۳:۴۲ حالا یه نفر نظرشو داده، تو نباید بی ادبانه پاسخ بدی، اگه تو مزخرف نبودی همچین پاسخی نمی دادی
Germany
محمدرضا
۱۵:۰۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا حذف حزب الله مساوی نابودی امنیت لبنان
مثل سوریه که بشار رفت و اوضاع بدتر شد
ولی اقتصاد سوریه خیلی خوب شده
به اسرائیل اعتمادی نیست ولی امریکا به سوریه کمک میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا درست گفته ارتش لبنان یک ارتش بیخود بود آنکه اسراییل را از لبنان بیرون انداخت حزب الله بود
ارتش وابسته لبنان همچون ارتش ترسو و وابسته سوریه و یا عراق است که بدون مقاومت کشور را تقدیم جولانی و اسراییل کرد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۲:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام بر دلاوران شیردل ومومن حزب الله لبنان وسلام وهشیارباش به مردم لبنان.
ازیمن که الان فخرعرب است درس بگیرید وازسوریه وقطرعبرت
فریب آمریکا نخورید وازدولتمردان خودفروخته وغرب گرافاصله بگیریدتاقدرتمند وعزیزباشید
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با اطمینان کامل می توان گفت در صورت خلع سلاح حزب الله لبنان ، بلافاصله انبوهی از موشک، مواضع دفاعی و نظامی حزب الله و همچنین ارتش سرسپرده لبنان را منهدم خواهد کرد، سپس نیروی زمینی رژیم جنایتکار صهیونیستی با پشتیبانی جنگنده ها حداقل قسمتی از آن کشور را اشغال خواهند کرد و مردم بیچاره آن کشور بی دفاع و ذلیل خواهند شد .
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آفرین واقعا همینگونه خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
لبنان هم بعد از حذف حزب‌الله دومین کشوری که است توسط اسرائیل اشغال می شود
حاکمان بی عرضه لبنان دودستی لبنان را به اسرائیل تقدیم خواهند کرد.
۲
۱۳
پاسخ دادن
