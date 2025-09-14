قتل حامی مشهور ترامپ به دست یک جوان ۲۲ ساله فضای سیاسی آمریکا را ملتهب کرده، اما هنوز دلیل اصلی آن مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از اینکه جوانی به نام «تایلر رابینسون» در ارتباط با قتل «چارلی کرک» حامی مشهور ترامپ دستگیر شد، هنوز انگیزه دقیق او از این اقدام مشخص نیست.

تایلر رابینسون ۲۲ ساله روز جمعه و پس از ۳۳ ساعت جستجوی نیرو‌های پلیس بازداشت شد. گفته شده یکی از اقوام و یک دوست خانوادگی او به دفتر کلانتری محلی اطلاع داده‌اند که او تلویحا اعتراف کرده که مرتکب قتل شده است.

رابینسون که دانشجوی سال سوم برنامه‌کارآموزی برق در دانشگاه دولتی یوتا بود، روز جمعه، در خانه والدینش و در ۴۲۰ کیلومتری محل قتل بازداشت شد. اما هنوز پلیس دقیقا نمی‌داند علت وقوع این قتل چه بوده است.

اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده، نشان می‌دهد که هم پدر و هم مادر رابینسون جمهوری‌خواه هستند. اگرچه عقاید شخصی او هنوز مشخص نیست. در همین حال، عکس‌هایی که او در شبکه‌های اجتماعی ثبت کرده بود (این تصاویر اکنون حذف شده‌اند) رابینسون و خانواده‌اش را در حال ژست گرفتن با اسلحه نشان می‌دهد.

اسپنسر کاکس، فرماندار ایالت یوتا در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال که روز شنبه منتشر شد، گفت: «برای ما و بازرسان کاملاً واضح است که این فرد کسی بوده که عمیقاً با ایدئولوژی چپ‌گرا شستشوی مغزی داده شده بود.» با این حال، این مقام آمریکایی سند مشخصی برای ادعای خود ارائه نکرده است.

در ابتدا برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کرده بودند که روی گلوله‌های اسلحه، شعار‌هایی در حمایت از اقلیت‌های جنسیتی حک شده است. از آن جایی که این ادعا بر اساس منابع تایید نشده بود، بعدا رد شد و رسانه‌ها نیز آن را حذف یا اصلاح کردند. به طور کلی، بعد از فاش شدن دست کم بخشی از هویت قاتل «چارلی کرک» برخی محافظه‌کار‌های آمریکایی حملات خود را نسبت به لیبرال‌ها افزایش داده و بحث‌های سیاسی درباره خشونت ایدئولوژیک دوباره بالا گرفته است.

چارلی کرک، فعال محافظه‌کار ۳۱ ساله حامی دونالد ترامپ بود که هفته گذشته هنگام سخنرانی در دانشگاه «یوتا ولی» هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. برخی معتقدند که فعالیت‌های او از سبب جذب رای بسیاری از جوانان آمریکایی برای دونالد ترامپ شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از همان ابتدا دموکرات‌ها را مسئول مرگ افرادی، چون کرک دانست و گفت: «سال‌هاست که چپ‌های رادیکال، آمریکایی‌های فوق‌العاده‌ای مانند چارلی را با نازی‌ها و بدترین قاتلان و جنایتکاران جهان مقایسه می‌کنند. این نوع لفاظی‌ها مستقیماً مسئول تروریسمی است که امروز در کشورمان می‌بینیم و باید همین الان متوقف شود».

تایلر رابینسون این هفته با اتهامات رسمی رو به رو خواهد شد. اقدام او خشم راستگرایان را برانگیخته است. متحدان کرک در تلاش‌های سازمان‌یافته به اینترنت روی آورده‌اند تا هر کسی را که مرگ او را کوچک جلوه می‌دهد یا مسخره می‌کند، از شغل خود اخراج کنند. رویترز تاکنون ۱۵ مورد اخراج یا تعلیق مرتبط با اظهارات مربوط به این قتل را ثبت کرده است.

منبع: گاردین