نخست وزیر عراق در گفت وگویی مطبوعاتی نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داد و گفت که این حملات تهدیدی برای کل منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره، حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را «رخدادی شوک‌آور و نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی» توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام نشان‌دهنده ماهیت «دولت جنایتکار اسرائیل» است، افزود: «تجاوز به کشوری برادر همچون قطر، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و تمامی دولت‌های منطقه به شمار می‌رود.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان کشور‌های اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشور‌های اسلامی شکل بگیرد.»

وی تأکید کرد که تشکیل یک نیروی امنیتی مشترک برای دفاع از منافع جهان اسلام هیچ مانعی ندارد و کشور‌های اسلامی نیز ابزار‌ها و ظرفیت‌هایی در اختیار دارند که می‌تواند برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.

السودانی همچنین با اشاره به تحولات نوار غزه خاطرنشان کرد: آنچه در غزه بیش از دو سال ادامه داشته، چیزی جز یک روند سازمان‌یافته از قتل و جنایت نبوده است.

منبع: مهر

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، ائتلاف ملی
تبادل نظر
