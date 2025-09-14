باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته دستور داد ۱۰ جنگنده رادارگریز اف-۳۵ برای آنچه که مقابله با کارتل مواد مخدر خوانده است، به دریای کارائیب اعزام شوند.

رویترز گزارش داد که به دنبال این دستور، «ریکی آردوئنگو» خبرنگار این خبرگزاری روز یکشنبه فرود پنج فروند از این جنگنده‌ها را در پایگاه نظامی «روزولت رودز» در «سیبا» در پورتو ریکو مشاهده کرده است.

در روزهای اخیر، حضور بالگردها و هواپیماهای «اوسپری» و سایر تجهیزات و پرسنل نظامی آمریکایی در این پایگاه مشاهده شده بود.

این در حالی است که «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا نیز هفته گذشته به همراه مقام‌های نظامی ایالات متحه به پورتو ریکو سفر کرده بود.

یک مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در مورد فرود جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا در پورتو ریکو گفت: ما در حال حاضر هیچ تغییر در آرایش نیروها داریم.

ترامپ هفته گذشته در مورد اعزام این جنگنده‌ها به دریای کارائیب مدعی شد که وی به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست.

ارتش آمریکا هفته گذشته اعلام کرد، ۱۱ نفر را که با یک قایق از مبدا ونزوئلا حرکت کرده و مواد مخدر حمل می‌کردند، کشته است.

ونزوئلا اعلام کرد که هیچ یک از این ۱۱ نفر قاچاقچی مواد مخدر نبودند. کاراکاس همچنین شنبه شب گفت که یک کشتی جنگی آمریکایی روز جمعه چند ماهیگیر این کشور را به مدت هشت ساعت بازداشت کرد.

آمریکا با ادعای «جنگ علیه مواد مخدر» نسبت به استقرار هشت کشتی جنگی، یکهزار و ۲۰۰ موشک، یک زیردریایی هسته‌ای، سه ناوشکن با حدود چهار هزار و ۵۰۰ سرباز از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی در جنوب کارائیب اقدام کرده است.

آمریکا همچنین کارتل مواد مخدر «لوس سولس» (کارتل خورشیدها) را با دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مرتبط دانسته و پاداش برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

مادورو نزدیک به ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی را برای دفاع از کشور و در واکنش به «امپریالیسم» آمریکا بسیج کرده است.

منبع: ایرنا