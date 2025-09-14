خبرگزاری رویترز گزارش داد که پنج فروند جنگنده F-35 روز شنبه در پایگاه نظامی روزفلت رودز در جزیره پورتوریکو فرود آمده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته دستور داد ۱۰ جنگنده رادارگریز اف-۳۵ برای آنچه که مقابله با کارتل مواد مخدر خوانده است، به دریای کارائیب اعزام شوند.

رویترز گزارش داد که به دنبال این دستور، «ریکی آردوئنگو» خبرنگار این خبرگزاری روز یکشنبه فرود پنج فروند از این جنگنده‌ها را در پایگاه نظامی «روزولت رودز» در «سیبا» در پورتو ریکو مشاهده کرده است.

در روزهای اخیر، حضور بالگردها و هواپیماهای «اوسپری» و سایر تجهیزات و پرسنل نظامی آمریکایی در این پایگاه مشاهده شده بود.

این در حالی است که «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا نیز هفته گذشته به همراه مقام‌های نظامی ایالات متحه به پورتو ریکو سفر کرده بود.

یک مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در مورد فرود جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا در پورتو ریکو گفت: ما در حال حاضر هیچ تغییر در آرایش نیروها داریم.

ترامپ هفته گذشته در مورد اعزام این جنگنده‌ها به دریای کارائیب مدعی شد که وی به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست.

ارتش آمریکا هفته گذشته اعلام کرد، ۱۱ نفر را که با یک قایق از مبدا ونزوئلا حرکت کرده و مواد مخدر حمل می‌کردند، کشته است.

ونزوئلا اعلام کرد که هیچ یک از این ۱۱ نفر قاچاقچی مواد مخدر نبودند. کاراکاس همچنین شنبه شب گفت که یک کشتی جنگی آمریکایی روز جمعه چند ماهیگیر این کشور را به مدت هشت ساعت بازداشت کرد.

آمریکا با ادعای «جنگ علیه مواد مخدر» نسبت به استقرار هشت کشتی جنگی، یکهزار و ۲۰۰ موشک، یک زیردریایی هسته‌ای، سه ناوشکن با حدود چهار هزار و ۵۰۰ سرباز از جمله ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی در جنوب کارائیب اقدام کرده است.

آمریکا همچنین کارتل مواد مخدر «لوس سولس» (کارتل خورشیدها) را با دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مرتبط دانسته و پاداش برای اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود را از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

مادورو نزدیک به ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی را برای دفاع از کشور و در واکنش به «امپریالیسم» آمریکا بسیج کرده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: جنگنده آمریکایی ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
هگست: ماموریت در پورتوریکو تمرین نیست، جنگ واقعی است
حضور وزیر جنگ آمریکا در نزدیکی آب‌های ونزوئلا + فیلم
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد