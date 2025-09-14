منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲ فلسطینی بر اثر آتش‌گشودن ارتش رژیم صهیونیستی به سوی مردم به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که ۴۹ تن از این شهدا تنها در شهر غزه شهید شدند.

از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، بیش از ۶۴ هزار و ۷۵۰ فلسطینی شهید، حدود ۱۶۴ هزار نفر زخمی و بیش از ۹ هزار نفر مفقود شده‌اند. همچنین صد‌ها هزار نفر دیگر آواره شده‌اند که بخش بزرگی از آنها زنان و کودکان هستند.

در همین راستا، شکایاتی علیه نظامیان صهیونیست در کشور‌های مختلف مطرح شده و آنها به جرم دست داشتن در نسل‌کشی غزه تحت تعقیب هستند.

همچنین ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (یکم آذر ۱۴۰۳)، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه صادر کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهدای غزه ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
