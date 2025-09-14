الی کوهن وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله اخیر این رژیم به قطر اعلام کرد: کسانی که این بار هدف قرار نگرفتند، در دفعات بعدی حتماً هدف قرار خواهند گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از کوهن مدعی شد که این حمله به قطر در راستای حمایت از روند توافق مربوط به تبادل اسرا صورت گرفته و افزود: هر یک از رهبران حماس میدانند که ساعتی شنی بالای سرشان قرار دارد.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود. براساس آخرین گزارشها با وجود انفجارهای شدید و ایجاد ستونهای دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.
وزارت امور خارجه، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ایران ضمن محکومیت این اقدام بر ضرورت مقابله با ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند. بسیاری از کشورهای جهان هم این حمله را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر نیز این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بینالملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بیپروا، سکوت نخواهد کرد.
منبع: ایرنا