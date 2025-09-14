سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای استان‌های مازندران و گیلان، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز (یکشنبه) در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده رخ خواهد داد.

فردا (دوشنبه) بارش پراکنده در گیلان، مازندران اردبیل و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.

این شرایط سه شنبه و چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه خواهد داشت.

پنجشنبه در ارتفاعات البرز و برخی مناطق غرب کشور بارش پراکنده رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، طی سه روز آینده برای شمال شرق و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین طی سه روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، در بعدازظهر همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
۸۷ پرواز برای بارورسازی ابر‌ها + فیلم
آسمانی صاف تا کمی ابری در انتظار تهران/ کاهش محسوس دما در سطح استان
بارش باران در نوار شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش دمای هوا از پایان هفته
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
آخرین اخبار
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم