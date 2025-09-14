پکن گشت مشترک و تحرکات دریایی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش چین روز یکشنبه دومین گشت مشترک این ماه در دریای مورد مناقشه چین جنوبی با حضور فیلیپین و نیرو‌های دریایی کشور‌های شریک را محکوم کرد، زیرا تنش‌ها در این آبراه همچنان رو به افزایش است.

فرماندهی جبهه جنوبی ارتش چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در روز‌های جمعه و شنبه «گشت‌های معمول» را در این آبراه انجام داده است، زیرا نیروی دریایی فیلیپین برای یک رزمایش سه‌جانبه «منظم» در همین بازه زمانی به نیروی دریایی و نیروی دریایی ایالات متحده پیوسته است.

ارتش فیلیپین در بیانیه‌ای ادعا کرد که این رزمایش سه‌جانبه دو روزه، با عنوان «فعالیت مشارکتی دریایی»، در آب‌های استان غربی زامبالس این کشور برگزار شده و بر عملیات جست‌و‌جو و نجات، نظارت و شناسایی و ضد زیردریایی متمرکز بوده است.

ملوانان ناوشکن موشک‌انداز یو‌اس‌اس جان فین نیروی دریایی ایالات متحده، روز شنبه در جریان یک «همکاری دریایی» با کشتی تانک‌ران اوسومی نیروی دریایی و ناوچه خوزه ریزال نیروی دریایی فیلیپین در دریای چین جنوبی، یک عملیات انجام دادند.

منبع: تایمز ژاپن