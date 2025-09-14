باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل کج شدن و افتادگی قابل توجه سمت راست صورتش در یک مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر در پنتاگون روز پنجشنبه، توجهات را به خود جلب کرد و گمانه‌زنی عمومی و رسانه‌ای درباره سلامت او را شعله‌ور ساخت.

حضور ترامپ در این رویداد که به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برگزار شد - گمانه زنی ها درباره سلامت او را دوباره برانگیخت. کاخ سفید در ماه ژوئیه تشخیص نارسایی مزمن وریدی او را که می‌تواند باعث تورم پاها، مچ پا و سایر علائم شود، آشکار کرده بود.

در ماه‌های اخیر، او کبودی هایی روی دست داشته است که او و تیمش آن را به «بیش از حد دست دادن» نسبت داده‌اند. ناپدید شدن چهار روزه از انظار عمومی گمانه‌زنی درباره وضعیت او را بیشتر شعله‌ور کرد.

آیا ترامپ سکته خفیف مغزی کرده است؟

بن میزلاس، مجری پادکست The MeidasTouch، در قسمت اخیر روز پنجشنبه درباره ظاهر صورت ترامپ صحبت کرد و خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چیزی در مورد سلامتی او وجود دارد.

میزلاس گفت: «ترامپ در طی حضور خود در یک مراسم ۱۱ سپتامبر در پنتاگون کاملاً وحشتناک به نظر می‌رسید. صورت او بسیار افتاده بود، به نظر می‌رسید سردرگم است، انگار حتی نمی‌دانست کجاست.»

ترامپ، ۷۹ ساله، پس از پایان دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۹، که در آن زمان ۸۲ ساله خواهد بود، مسن‌ترین رئیس‌جمهور در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. برخی شرایط سلامت اخیر او را به کهولت سن نسبت داده‌اند و دیگران نظرات خود را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند که ترامپ ممکن است سکته کرده باشد، که توضیح می‌دهد چرا سمت راست صورت او افتاده است.

کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره سلامت ترامپ صحبت می‌کنند

نویسنده، کمدین و پادکستر جرمی کاپلوویتز در پلتفرم اکس نظرات خود را درباره سلامت ترامپ به اشتراک گذاشت. او در پستی روز پنجشنبه با عکس‌هایی از رئیس‌جمهور نوشت: «پس این مرد ۱۰۰درصد سکته کرده درسته».

پروفسور، مشاور سیاست و روزنامه‌نگار تحقیقی آدام کوچران احساسات مشابهی را به اشتراک گذاشت. او در کنار فیلمهایی از این رویداد گفت: «چه زمانی می‌خواهیم متوجه سکته رئیس‌جمهور شویم؟ سلامتی او رو به افول است و در حالی که در مراسم یادبود، به سختی می‌تواند سمت راست صورت خود را کنترل کند.»

با یک عکس از این رویداد و ویدیوی رئیس‌جمهور که محکومیت قتل کنشگر محافظه‌کار چارلی کرک را نشان می‌داد، کاربر دیگری اظهار نظر کرد: «این ترامپ با ترامپ دیروز در ویدیو یکی نیست. آیا به همین دلیل مجبور شدند از هوش مصنوعی استفاده کنند؟ آیا ترامپ سکته کرده است؟ آیا به همین دلیل به مدت هفت روز ناپدید شد؟»

شخص دیگری به اشتراک گذاشت: «مردم می‌گویند که ویدیویی که ترامپ دیروز منتشر کرد شبیه هوش مصنوعی به نظر می‌رسید. پس از دیدن عکس‌های او از یک رویداد زنده امروز، صورت او علائم واضح و آشکار سکته را نشان می‌دهد؛ علائمی که دیگران تأیید کردند که در ویدیوی او با هوش مصنوعی پوشانده شده است.»

علیرغم گمانه‌زنی رسانه‌های اجتماعی درباره سلامت او، نه کاخ سفید و نه ترامپ هیچ تأییدی درباره سکته ارائه نداده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه