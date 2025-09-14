مدتی بود آقا میثم هر روز با دو شاخه گل به خانه می‌رفت و گل‌ها را به مادر و خواهرش تقدیم می‌کرد. بعد از چند روز مادر به او گفت «چرا هر روز گل می‌خری؟ تو خودت گلی. پول‌هات رو جمع کن.»

از آن روز به بعد دیگر جز بعضی روزها، گلی به خانه نیامد. اما این پایان ماجرا نبود. یک روز که قرار بود خانوادگی با ماشین آقا میثم به جایی بروند، او زودتر از بقیه بیرون رفت به این بهانه که دستی به سر و روی ماشین بکشد. غافل از اینکه خواهرش که محرم اسرار او بود، قرار است سر از راز سر به مهرش دربیاورد.

معصومه زودتر از بقیهٔ خانواده با مقداری از وسایل پایین رفت و از میثم خواست که صندوق عقب را باز کند. او که دیگر چاره‌ای نداشت، صندوق را باز کرد. کوهی از گل‌های خشک‌شده نمایان شد.

خواهر که از تعجب مات و مبهوت مانده بود، تازه فهمید گل‌هایی که دیگر به خانه نمی‌آمدند، این روزها کجا جا خوش می‌کنند. آقا میثم کیسه‌ای به دست خواهر داد و گفت «صداش رو نیار! تا مامان نیومده این گل‌ها رو بریز تو کیسه، بنداز سطل آشغال.»

اما خواهر که دست‌بردار نبود. باید سر از ماجرای این گل‌ها درمی‌آورد. آن‌قدر اصرار کرد تا آقا میثم را به حرف آورد «یه خانمی هست که نیازمنده. با بچه‌اش زیر پل می‌شینه. پول این گل‌ها شاید بتونه گره‌ای از زندگیش باز کنه.»

ولی خواهر نظر دیگری داشت. معتقد بود «یکی باید به ما پول بده. اینا از ما پول‌دارترن.» آقا میثم از این حرف دلخور شد و گفت «این حرف‌ها چیه؟ چرا ناشکری می‌کنی؟»