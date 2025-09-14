باشگاه خبرنگاران جوان- ذاکر جلالی، رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان، با بیان اینکه «هیچ مانع جدی در روابط کابل و واشنگتن وجود ندارد»، سفر اخیر هیأت آمریکایی به افغانستان را نشانه‌ای از آغاز مرحله‌ای جدید و جدی‌تر از گفتوگوها میان دو طرف دانست.

جلالی حضور زلمی خلیل‌زاد، مذاکره‌کننده پیشین آمریکا، در این هیأت را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت تجربه دو سال مذاکرات «موفق» او با طالبان می‌تواند به تسهیل روند فعلی کمک کند.

این دیدار به ریاست آدام بولر، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور زندانیان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، انجام شد.

طرفین درباره گسترش روابط، مسائل مربوط به شهروندان، سرمایه‌گذاری و ادامه گفت‌وگوها به‌ویژه در مورد زندانیان در کشورهای یکدیگر بحث کردند.

این سفر پس از سفرهای مشابه هیأت‌های آمریکایی در مارس ۲۰۲۴ برای آزادی زندانیان و در شهریور ۱۴۰۲ با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.