مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از فعالیت ۴۳۰ خانه هلال شهری و روستایی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اعلام فعالیت ۴۳۰ خانه هلال شهری و روستایی در این استان گفت:تشکیل خانه‌های هلال یک ابتکار نوین برای جلب مشارکت محلی از طریق شبکه‌سازی در مقیاس کوچک با هدف مردمی سازی امور و بکارگیری ظرفیت عظیم مردم برای پیشبرد اهداف توسعه براساس منویات مقام معظم رهبری است.

او افزود: خانه‌های هلال در حقیقت نوعی هلال احمر کوچک جهت انجام اقدامات اجرایی در راستای افزایش تاب آوری جوامع محلی به شمار می‌روند که در شهر‌ها از سوی مردم، خیرین و نیکوکاران و با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، مساجد و اصناف و در روستا‌ها از سوی دهیاران، بخشداران و با مشارکت شعب جمعیت هلال احمر تجهیز و مدیریت می‌شوند.

فخاری با اشاره به اینکه با تشکیل خانه‌های هلال تمام ظرفیت‌های خدمت رسانی جمعیت هلال احمر مبتنی بر نیاز هر منطقه شامل آموزش با محوریت خود امدادی در حوادث طبیعی و محرومیت زدایی احصا و به کار گرفته می‌شود، گفت: در همین راستا تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مدیریت‌های محلی در مواقع عادی و بحران و توسعه مشارکت‌های محلی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی منعقد گردید که مهمترین رویکرد این تفاهم نامه جذب دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا به عنوان نیروی داوطلب در جمعیت هلال احمر و ارایه آموزش‌های عمومی، تخصصی و امداد و نجات به آنها برای ارتقای سطح آمادگی جامعه روستایی جهت مدیریت حوادث و بلایا از طریق خانه‌های هلال روستایی می‌باشد.

او با تاکید بر اینکه هیچگونه مرزبندی و الویت و ارجحیتی برای عضویت مردم در خانه‌های هلال لحاظ نشده است، افزود: همه افراد می‌توانند با توجه به زمینه علاقه مندی خود و با هدف هم افزایی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برنامه‌های اجرایی خانه هلال مشارکت داشته باشند.

فخاری با تاکید براینکه فعالیت‌های داوطلبی باید همسو با استراتژی تاب آوری اجتماعی توسعه پیدا کند، گفت: ترویج فعالیت‌های داوطلبانه نیازمند خلاقیت و نوآوری است و خدمات داوطلبانه نباید محدود به اقداماتی معمول و سنتی شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه راه اندازی و توسعه خانه‌های هلال در محلات شهری و روستایی و به ویژه در مراکز دهستان‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: خانه‌های هلال مناسب‌ترین روش برای توانمندسازی ساکنان بومی مناطق روستایی با هدف مدیریت بحران از تصمیم سازی و تصمیم گیری تا آسیب شناسی و حل مسئله است.

او با بیان اینکه ساکنان بومی هر منطقه اولین کسانی هستند که به داده‌ها و خروجی ناشی از بحران و حوادث دسترسی دارند گفت:هدف نهایی تاسیس خانه هلال ارائه آموزش و توانمند سازی این افراد جهت مدیریت بحران و حفظ تاب آوری عمومی است.

فخاری جذب و آموزش را از مولفه‌های هدف گذاری شده در پروتکل خانه‌های هلال عنوان کرد و گفت: امکان تحقق وظایفی که در قانون جدید مدیریت بحران بر عهده جمعیت هلال احمر است از طریق خانه‌های هلال با هزینه کمتر و بازدهی بالاتر قابل اجراست.

او ارائه آموزش‌های مبتنی بر نیاز‌های محلی را راهبرد مهم در برنامه‌های اجرایی خانه‌های هلال عنوان کرد و افزود: واقعیت این است با تشکیل خانه‌های هلال تمام ظرفیت‌های خدمت رسانی جمعیت هلال احمر مبتنی بر نیاز هر منطقه شامل آموزش با محوریت خود امدادی در حوادث طبیعی و محرومیت زدایی احصا و به کار گرفته می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران گفت: سوانح چندسال اخیر از جهت گستردگی حوزه جغرافیایی نشان داد که بدون مشارکت جوامع محلی، اجرای ماموریت‌ها برای جمعیت هلال احمر با سختی همراه است، از این رو «خانه‌های هلال» ایده ارزشمندی برای تسهیل در خدمت رسانی به مردم و تقویت تاب آوری و پایداری جوامع محلی است.

او با تاکید بر اینکه یکی از برنامه مهم هلال احمر مازندران توسعه خانه‌های هلال و مدیریت بحران روستایی است، افزود: تاکنون ۳۷۷ خانه هلال روستایی و ۵۳ خانه هلال شهری با هدف توسعه آموزش‌های امدادی و استفاده از ظرفیت‌های محلی و بومی در فرایند مدیریت بحران در استان مازندران راه اندازی شده است.