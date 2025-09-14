پس از ترور چارلی کرک دولت آمریکا از کنگره درخواست کرده تا ۵۸ میلیون دلار اضافی برای تشدید اقدامات امنیتی برای مقامات اختصاص دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بلومبرگ به نقل از یک منبع نوشت که پس از ترور چارلی کرک، فعال راست‌گرا و حامی ترامپ، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره درخواست کرد تا ۵۸ میلیون دلار اضافی برای تشدید اقدامات امنیتی برای مقامات اختصاص دهد.

این گزارش می‌گوید که دولت همچنین از گسترش منابع برای حفاظت از ذینفعان حمایت کرده است.

کرک، ۳۱ ساله، روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در دانشگاه اورم، یوتا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این فعال محافظه‌کار از حامیان دونالد ترامپ بود و طبق گزارش آسوشیتدپرس، در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نقش قابل توجهی داشت. کرک بار‌ها با کمک نظامی آمریکا به اوکراین مخالفت کرده است.

مظنون به قتل، تایلر رابینسون ۲۲ ساله، عصر روز ۱۱ سپتامبر بازداشت شد. او توسط پدرش به مقامات تحویل داده شد و پدرش گفت پسرش به آنچه انجام داده اعتراف کرده است. ترامپ اظهار داشت که امیدوار است رابینسون به اعدام محکوم شود.