باشگاه خبرنگاران جوان - حلزونماهی صورتی و چشمان آبی و زوائد ریشمانند در حال شنا کردن در بستر گلی دره مونتری، در عمق بیش از ۳,۳۰۰ متری (۱۰,۷۰۰ فوت) سواحل کالیفرنیا جلوی دوربین ظاهر شد. این حلزونماهی کوچک و عجیب که توسط گروهی به رهبری محققان مؤسسه تحقیقاتی آکواریوم خلیج مونتری (MBARI) با دوربین ثبت شد، یکی از سه گونه حلزونماهی تازه شناساییشده است که در تاریکی دائمی و فشارهای سنگین اعماق اقیانوس زندگی میکنند.
حلزونماهیها حتی با استانداردهای اعماق دریا نیز غیرعادی محسوب میشوند. برخی از آنها نوعی صفحه مکنده بر روی شکم خود دارند که به آنها اجازه میدهد به صخرهها بچسبند یا سوار حیوانات دیگر شوند. حلزونماهیها با بیش از ۴۰۰ گونه شناختهشده، در اکوسیستمهایی از چالابهای کمعمق ساحلی گرفته تا عمیقترین گودالهای روی زمین زندگی میکنند. مکنزی گرینگر، رهبر تیم و دانشیار زیستشناسی در دانشگاه ایالتی نیویورک در جِنسیو، گفت: «حلزونماهیها علاوه بر اینکه بخش مهمی از اکوسیستم هستند، به ما این فرصت را میدهند که تکامل به سمت اعماق اقیانوس را در یک خانواده مطالعه کنیم. با مقایسه حلزونماهیهایی که در آبهای کمعمق زندگی میکنند با خویشاوندان عمیقزی آنها، میتوانیم بهتر درک کنیم که چه سازگاریهایی برای زندگی در اعماق دریا لازم است.»
دانشمندان در سال ۲۰۱۹ هنگام کاوش در دره مونتری با استفاده از یک وسیله نقلیه کنترل از راه دور، گونه جدید حلزونماهی صورتی Careproctus colliculi را کشف کردند. در اواخر همان سال، غواصی با زیردریایی سرنشیندار آلوین دو گونه جدید دیگر از حلزونماهیها، یعنی حلزونماهی Careproctus yanceyi و حلزونماهی Paraliparis em را در عمق ۴,۰۰۰ متری (۱۳,۱۰۰ فوت) کشف کرد.
گرینگر گفت: «تشخیص حلزونماهیها از یکدیگر مانند حل یک پازل است. ما با دقت به ویژگیهای متعددی مانند تعداد مهرهها و پرههای باله، موقعیت منافذ حسی و شکل و اندازه صفحه مکنده تخصصی که برخی گونهها از آن برای چسباندن شکم خود به صخرهها استفاده میکنند، نگاه میکنیم.» تیم اندازهگیریها را جمعآوری کرده و به ویژگیهای مختلف، همراه با اطلاعات ژنتیکی، نگاه کردند تا نمونههای جدید را با هر حلزونماهی شناختهشده دیگری مقایسه کرده و مطابقتها را پیدا کنند. به گفته او با هر مدرک جدید، مشخصتر میشود که این سه ماهی گونههایی توصیفنشده و برای علم ناشناخته بودند.
یافتههای این تیم که در تاریخ ۲۷ اوت در نشریه ماهیشناسی و خزندهشناسی منتشر شد، نه تنها نشان میدهد که حلزونماهیها در فشار این اعماق در حال رشد و شکوفایی هستند، بلکه نشان میدهد که تنوع زیستی بزرگتر و غنیتری از این محیط هنوز کشف نشده باقی مانده است. گرینگر گفت: «دسترسی به اعماق اقیانوسها به خودی خود بزرگترین چالش این تحقیق است و نیازمند همکاری بین مهندسان، دانشمندان و خدمه کشتی است. کشف یک گونه جدید در اعماق دریا نیازمند افراد زیادی است که همگی تخصص خود را برای رسیدن به یک هدف مشترک به کار میگیرند. این واقعیت که دو گونه توصیفنشده از حلزونماهیها از یک مکان، در یک غواصی، در یکی از بهترین بخشهای مطالعهشده اعماق دریا در جهان جمعآوری شدهاند، نشان میدهد که ما هنوز چقدر باید در مورد سیاره خود بیاموزیم.»
منبع: خبر آنلاین