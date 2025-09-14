در حالی که ایران، روسیه و حتی چین تولید انبوه پهپادهای انتحاری از نوع «شاهد-۱۳۶» را در دستور کار قرار داده‌اند، وزارت دفاع آمریکا همچنان فاقد راهبرد مشخص برای تجهیز گسترده ارتش به این سلاح‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که ایران، روسیه و حتی چین در سال‌های اخیر تولید انبوه پهپادهای انتحاری از نوع «شاهد-۱۳۶» و مشابه آن را در دستور کار قرار داده‌اند، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) همچنان فاقد راهبرد مشخص برای تجهیز گسترده ارتش به این سلاح‌هاست.

کارشناسان نظامی معتقدند که این پهپادها به‌دلیل هزینه پایین، قابلیت تولید انبوه و توانایی پرواز تا هزاران کیلومتر، به یکی از «تغییردهنده‌های بازی» در جنگ‌های مدرن تبدیل شده‌اند. به گفته تحلیلگران، روسیه تنها در سال آینده قادر خواهد بود بیش از ۵۰ هزار فروند از این پهپادها تولید کند؛ رقمی که ارتش آمریکا هیچ برنامه مشابهی برای آن ندارد.

بر اساس این گزارش، پنتاگون نه‌تنها در زمینه استفاده تهاجمی از پهپادهای کوچک کوتاه‌برد عقب مانده، بلکه در زمینه طراحی و تولید گسترده پهپادهای انتحاری دوربرد نیز دچار تأخیر جدی است. نویسنده گزارش تأکید می‌کند: «آمریکا باید هرچه سریع‌تر دو نوع پهپاد انتحاری استاندارد با برد یک‌هزار و دوهزار کیلومتر طراحی کرده و تولید آنها را در مقیاس ده‌ها هزار فروند در سال آغاز کند؛ در غیر این صورت، برتری نظامی واشنگتن در برابر چین و روسیه به خطر جدی خواهد افتاد.»

این تحلیل همچنین یادآور می‌شود که غفلت مشابهی یک دهه پیش در حوزه هواپیماهای رزمی بدون سرنشین (UCAV) نیز رخ داد و آمریکا فرصت مهمی را برای پیشگامی در جنگ‌های آینده از دست داد. اکنون نیز ادامه این روند می‌تواند موجب شود واشنگتن در برابر «انبوهی از پهپادهای ارزان دشمن» بدون ابزار کافی قرار گیرد.

منبع: خبر آنلاین

