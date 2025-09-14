وزارت آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد زلزله‌های اخیر در ولایت کنر و مناطق شرقی افغانستان جان ۲۶۸ دانش‌آموز را گرفته و بیش از ۲۰۰ هزار نفر را با اختلال آموزشی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، ۵۳ مدرسه کاملاً و ۲۵۳ مدرسه جزئی تخریب شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد بر اثر زلزله‌های اخیر در ولایت کنر و سایر مناطق شرقی افغانستان، ۲۶۸ دانش‌آموز جان باخته‌اند و ۸۶۲ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند.

 بر اساس این گزارش، ده‌ها مدرسه به طور کامل یا جزئی تخریب شده و روند آموزشی برای بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و طلبه با اختلالات جدی مواجه شده است.

اداره آموزش و پرورش کنر تأیید کرد که در اثر این زمین‌لرزه، ۵۳ مدرسه کاملاً و ۲۵۳ مدرسه دیگر به‌طور جزئی تخریب شده‌اند. به دنبال این حوادث، بیش از ۱۵۷ هزار دانش‌آموز هم‌اکنون از رفتن به کلاس‌های درس بازمانده‌اند.

به گفته وزارت آموزش و پرورش طالبان، بسیاری از دانش‌آموزان از مشکلات روانی و جسمی رنج می‌برند و نیاز فوری به حمایت و بازسازی فضاهای آموزشی دارند. مسئولان محلی نیز بر لزوم ارائه کمک‌های فوری برای تداوم آموزش و ایجاد محیطی امن برای دانش‌آموزان تأکید کرده‌اند.

این در حالی است که یونیسف اعلام کرده بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و ۱۲ میلیون نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. سوءتغذیه شدید در میان کودکان، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال، رو به افزایش است.

زمین‌لرزه ۶ ریشتری در شرق افغانستان در آگوست ۲۰۲۵ بحران را عمیق‌تر کرد: هزاران خانه ویران شد و بیش از نیم میلیون نفر آسیب دیدند، در حالی که ۹۲ درصد از جوامع آسیب‌دیده به خدمات درمانی دسترسی نداشتند.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، کنر ، دانش آموزان افغانستانی ، یونیسف
خبرهای مرتبط
زلزله شرق افغانستان؛ آمار تلفات به ۱۴۵۷ تن رسید
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
ابراز نگرانی یونیسف نسبت به وضعیت کودکان زلزله‌زده افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
یک روز ندا از آسمان خواهد آمد و خشم خدا دنیا را گرفت ه تمام افغانی‌ها بروند کشورشان چنان و ملت ایران و ملت ایران آزاد بشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی ملت راضی باشد خدا هم راضی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگر ایرانی‌ها بروند توی کشور افغانستان ایرانیا بیرون می‌کنند یک آقایی یک آقای ایرانی گفت گفت طلبکار بودم از یک افغانی رفتم افغانستان که طلبم بگیرم بگیرم اون آقای افغانی با چوب دنبالم کرد گفت اگه نرفتی ایران ی‌کشمت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
افغان کمتر زندگی مردم جهان راحت و آسوده تر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چند سال پیش یک زلزله شدید توی کرمان آمد همه کشورها کمک به ایران کردن اما فغانی‌ها کمک به ایران نکرده است حتی رئیس جمهور آمریکا george جورگوش google گفت با مامانم میایم ایران کمک به لزله زدگان می‌کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
ابوشادی: شرط ایران در توافق قاهره با آژانس محقق شد
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
آخرین اخبار
حماس: بازدید روبیو و نتانیاهو از دیوار براق توهین آشکار به قدس و مسجد الاقصی است
تعلیق یک پزشک انگلیسی به دلیل ابراز همبستگی با مردم فلسطین
المیادین: در پیش نویس بیانیه پایانی نشست دوحه تنها به محکومیت اکتفا شده است
ترامپ: خاتمه جنگ اوکراین به‌دلیل نفرت پوتین و زلنسکی دشوار شده است
حماس: حمله به قطر ذات خیانتکارانه دشمن را آشکار کرد
ترامپ: احتمال حمله نظامی به ونزوئلا وجود دارد
ابوشادی: شرط ایران در توافق قاهره با آژانس محقق شد
ترامپ: به نتانیاهو گفتم احتیاط کن!
وزیر خارجه آلمان: پوتین ما را آزمایش می‌کند
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
حمله پهپادی یمن به دو هدف در فلسطین اشغالی
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف لهستان را به تعطیلی کشاند
مقام حماس: نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرا نمی‌دهد
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
حماس: خیال‌پردازی‌های نتانیاهو منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد
شمار کشته شدگان ناآرامی‌های نپال به ۷۲ نفر رسید
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است