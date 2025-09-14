سخنگوی طالبان، از انتصابات شش گانه در نهادهای قضایی و آموزشی این گروه خبر داد که بر اساس حکم هبت‌الله آخوندزاده انجام شده است. مهم‌ترین این تغییرات شامل انتصاب معاون جدید نظامی قوه قضائیه، جابجایی مقامات وزارت معارف و انتصاب رئیس جدید دارالافتای مرکزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از انتصابات شش گانه در نهادهای قضایی و آموزشی این گروه خبر داد که بر اساس حکم هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، انجام شده است.

 بر این اساس، سردار محمد ابو الفیضان از سمت معاون قضایی دادگاه عالی و ریاست تمییز عالی بخش جنوب‌غرب به معاونت نظامی دادگاه عالی منصوب شد.

شیخ نورالله منیر، رئیس پیشین ریاست دارالافتای مرکزی، به معاونت قضایی دادگاه عالی و سخاءالله سعید، معاون پیشین وزارت معارف، به معاونت اداری و مالی دادگاه عالی طالبان تعیین شدند.

 همچنین عبدالمالک حقانی از معاونت اداری و مالی دادگاه عالی به معاونت تعلیم و تربیت عمومی وزارت معارف انتقال یافت. خیرجان خیرخواه از معاونت نظامی دادگاه عالی به ریاست دارالافتای مرکزی و شراف‌الدین یاسینی از ریاست دیوان جزای ریاست تمییز بخش جنوب‌غرب به ریاست همین بخش منصوب شدند.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش رهبر طالبان بارها خواستار توقف نشر تصاویر موجودات زنده از تلویزیون‌های دولتی شده بود، اما ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، با ارائه دلایلی از اجرای این دستور خودداری کرده بود که به نارضایتی ملا هبت‌الله انجامید. با وجود هشدارهای مکرر به خیرخواه، این موضوع ادامه یافت و در نهایت منجر به برکناری او از وزارت شد.

