نماینده دائم روسیه در سازمان بین‌المللی اعلام کرد وزارت دفاع لهستان آماده مذاکره با همکاران روسی خود در مورد حادثه پهپاد ۱۰ سپتامبر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان بین‌المللی مستقر در وین در تلگرام نوشت: «وزارت دفاع لهستان آماده مذاکره با همکاران روسی خود در مورد حادثه پهپاد ۱۰ سپتامبر نیست.»

وی گفت: «وزارت دفاع روسیه مذارکه پیشنهاد کرده است؛ وزارت دفاع لهستان آماده نیست. این به نظر یک تحریک یا سوء تفاهم است که طرف لهستانی حاضر به توضیح آن نیست.»

این دیپلمات در ادامه گفت که «بسیاری از سوالات ساده» در مورد اینکه چرا روسیه می‌خواهد وضعیت لهستان را بی‌ثبات کند، بی‌پاسخ مانده است. به نظر او، ادعا‌های مربوط به دخالت روسیه در این حادثه زودهنگام است.

صبح روز ۱۰ سپتامبر، ارتش لهستان چندین پهپاد را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند، منهدم کرد. به گفته دونالد توسک، نخست وزیر، ۱۹ مورد نقض هوایی در شب ۹ و ۱۰ سپتامبر ثبت شده است. ناتو، به درخواست لهستان، با استناد به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، مشورت بین اعضای این اتحاد را آغاز کرد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، در شب ۹ و ۱۰ سپتامبر، ارتش روسیه به تأسیسات نظامی اوکراین در مناطق ایوانو-فرانکوفسک، خملنیتسکی، ژیتومیر و همچنین در وینیتسا و لووف حمله کرد. اهدافی برای تخریب در لهستان برنامه‌ریزی نشده بود. برد پهپاد‌هایی که گفته می‌شود از مرز لهستان عبور کرده‌اند، از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آماده است با طرف لهستانی "در مورد این موضوع" مشورت کند.

منبع: تاس

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
اوکراین برای دفاع در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد
پس از سرنگونی پهپادها توسط لهستان؛
ناتو دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
آخرین اخبار
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
حمله اسرائیل به دوحه «تجاوز از همه حدود» بود
سفر هیأتی از طالبان به چین برای شرکت در نشست مدیریت مهاجرت
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند
مصر در آستانه کنفرانس وین، خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شد
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
جزئیات انفجار در مادرید با ۲۵ زخمی
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
روبیو وارد اسرائیل شد
یورش سربازان اسرائیلی به خانه کارگردان فلسطینی برنده اسکار
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سفر آدام بولر به کابل؛ طالبان: خوشبین هستیم
واکنش پکن به گشت مشترک آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی
اوکراین برای دفاع در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد
کره شمالی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه