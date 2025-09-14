باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان بین‌المللی مستقر در وین در تلگرام نوشت: «وزارت دفاع لهستان آماده مذاکره با همکاران روسی خود در مورد حادثه پهپاد ۱۰ سپتامبر نیست.»

وی گفت: «وزارت دفاع روسیه مذارکه پیشنهاد کرده است؛ وزارت دفاع لهستان آماده نیست. این به نظر یک تحریک یا سوء تفاهم است که طرف لهستانی حاضر به توضیح آن نیست.»

این دیپلمات در ادامه گفت که «بسیاری از سوالات ساده» در مورد اینکه چرا روسیه می‌خواهد وضعیت لهستان را بی‌ثبات کند، بی‌پاسخ مانده است. به نظر او، ادعا‌های مربوط به دخالت روسیه در این حادثه زودهنگام است.

صبح روز ۱۰ سپتامبر، ارتش لهستان چندین پهپاد را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند، منهدم کرد. به گفته دونالد توسک، نخست وزیر، ۱۹ مورد نقض هوایی در شب ۹ و ۱۰ سپتامبر ثبت شده است. ناتو، به درخواست لهستان، با استناد به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، مشورت بین اعضای این اتحاد را آغاز کرد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، در شب ۹ و ۱۰ سپتامبر، ارتش روسیه به تأسیسات نظامی اوکراین در مناطق ایوانو-فرانکوفسک، خملنیتسکی، ژیتومیر و همچنین در وینیتسا و لووف حمله کرد. اهدافی برای تخریب در لهستان برنامه‌ریزی نشده بود. برد پهپاد‌هایی که گفته می‌شود از مرز لهستان عبور کرده‌اند، از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آماده است با طرف لهستانی "در مورد این موضوع" مشورت کند.

منبع: تاس