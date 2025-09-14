تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان، در مراسم سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام، بر ضرورت وحدت مسلمانان در برابر قدرت‌های استکباری به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در مراسم «عصر شعر غمزه‌ی ملکوت» که به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) به صورت برخط برگزار شد، بر ضرورت بازگشت امت اسلامی به آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد.

وی وجود پیامبر اسلام را مایه خیر، برکت و بیداری برای همه مسلمانان دانست و بیان کرد که جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به پیام آن حضرت و عمل به سنت و سیره نبوی است.

حسینی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام، به ویژه فشارها و تجاوزهای قدرت‌های استکباری، تصریح کرد: «همان‌گونه که در صدر اسلام چهره‌هایی چون ابوجهل مانع گسترش حقیقت می‌شدند، امروز نیز دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی با ظلم آشکار در برابر امت اسلامی ایستاده‌اند.»

 وی نقش وحدت اسلامی را در مقابله با ظلم و افراط‌گرایی کلیدی خواند و افزود که مسلمانان، به ویژه ملت‌های ایران و افغانستان، باید با همدلی و وحدت برآمده از آموزه‌های محمدی در برابر سیاست‌های تفرقه‌افکنانه مقاومت کنند.

رایزن فرهنگی ایران حمایت از ملت فلسطین را یکی از محورهای مشترک عدالت‌خواهی در جهان اسلام برشمرد و تأکید کرد که در پرتو اتحاد اسلامی می‌توان در برابر فشارها و بحران‌سازی‌های دشمنان ایستادگی کرد.

وی در پایان، چنین مناسبت‌هایی را فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی و دینی میان کشورهای اسلامی به ویژه ایران و افغانستان دانست و بر استمرار همکاری‌های فکری و هنری در مسیر وحدت تأکید نمود.

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، وحدت ، رایزن فرهنگی ایران در کابل
خبرهای مرتبط
همکاری ایران در زمینه گردشگری و فرهنگی در افغانستان
دیدار رایزن فرهنگی ایران با معاون سیاسی طالبان 
بازدید رایزن فرهنگی ایران در کابل از نخستین نمایشگاه ملی قرآن کریم در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
آخرین اخبار
تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
درخواست ترامپ از ناتو برای توقف واردات نفت از روسیه، شرطی غیرممکن برای تشدید تحریم‌هاست
بازچینش گسترده مقامات طالبان در قوه قضائیه و وزارت معارف
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
حمله اسرائیل به دوحه «تجاوز از همه حدود» بود
سفر هیأتی از طالبان به چین برای شرکت در نشست مدیریت مهاجرت
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند
مصر در آستانه کنفرانس وین، خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شد
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
جزئیات انفجار در مادرید با ۲۵ زخمی
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
روبیو وارد اسرائیل شد
یورش سربازان اسرائیلی به خانه کارگردان فلسطینی برنده اسکار
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سفر آدام بولر به کابل؛ طالبان: خوشبین هستیم
واکنش پکن به گشت مشترک آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی
اوکراین برای دفاع در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد
کره شمالی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم