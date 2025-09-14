تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان- سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در مراسم «عصر شعر غمزهی ملکوت» که به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) به صورت برخط برگزار شد، بر ضرورت بازگشت امت اسلامی به آموزههای پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد.
وی وجود پیامبر اسلام را مایه خیر، برکت و بیداری برای همه مسلمانان دانست و بیان کرد که جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به پیام آن حضرت و عمل به سنت و سیره نبوی است.
حسینی با اشاره به چالشهای پیشروی جهان اسلام، به ویژه فشارها و تجاوزهای قدرتهای استکباری، تصریح کرد: «همانگونه که در صدر اسلام چهرههایی چون ابوجهل مانع گسترش حقیقت میشدند، امروز نیز دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی با ظلم آشکار در برابر امت اسلامی ایستادهاند.»
وی نقش وحدت اسلامی را در مقابله با ظلم و افراطگرایی کلیدی خواند و افزود که مسلمانان، به ویژه ملتهای ایران و افغانستان، باید با همدلی و وحدت برآمده از آموزههای محمدی در برابر سیاستهای تفرقهافکنانه مقاومت کنند.
رایزن فرهنگی ایران حمایت از ملت فلسطین را یکی از محورهای مشترک عدالتخواهی در جهان اسلام برشمرد و تأکید کرد که در پرتو اتحاد اسلامی میتوان در برابر فشارها و بحرانسازیهای دشمنان ایستادگی کرد.
وی در پایان، چنین مناسبتهایی را فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی و دینی میان کشورهای اسلامی به ویژه ایران و افغانستان دانست و بر استمرار همکاریهای فکری و هنری در مسیر وحدت تأکید نمود.