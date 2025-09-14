باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا میری اظهار کرد: با مشارکت فعال همکاران این نهاد و همکاری آموزش و پرورش، موفق شدیم بیشاز ۲ هزار و ۸۰۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل را در سالجاری به مدارس بازگردانیم، این اقدام در راستای سیاستهای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان نیازمند انجام شده است.
وی با اشاره به آغاز پویش «جشن عاطفهها» در آستانه سال تحصیلی جدید، افزود: این پویش با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان بیبضاعت آغاز شده و هماستانیها میتوانند با شمارهگیری کد دستوری *۸۸۷۷*۰۵۴# یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۵۲۳۴ در این طرح مشارکت کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد تومان از طریق این پویش مردمی جمعآوری شد و در قالب لوازمالتحریر، کیف، کفش و سایر اقلام ضروری در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفت، این کمکها از طریق ۱۰۳ پایگاه ثابت و ۱۸۷ پایگاه سیار در سطح استان جمعآوری شد و مجموع ۲۹۰ پایگاه در این طرح نقشآفرینی کردند.
وی ادامه داد: هماکنون بیش از ۱۰۸ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که بخش زیادی از آنان نیازمند حمایتهای آموزشی و معیشتی مستمر هستند، تأمین فرصت برابر آموزشی برای این دانشآموزان از اولویتهای اصلی ما در سال تحصیلی جدید است.
میری با اشاره بر اهمیت ترویج فرهنگ انفاق و همدلی گفت: امیدواریم با همراهی خیران، نهادهای دولتی و مشارکت مردم نیکوکار، امسال نیز شاهد مشارکتی گستردهتر در پویش مهر عاطفهها باشیم تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.
منبع کمیته امداد امام خمینی