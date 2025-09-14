باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندار منطقه لنینگراد در غرب روسیه اعلام کرد که دو قطار در بخشهای جداگانه این منطقه بامداد امروز یکشنبه از ریل خارج شدند که منجر به کشته شدن یک راننده قطار و اختلال در ترافیک ریلی شد.
این حوادث چند ساعت پس از آن رخ داد که یک دستگاه انفجاری شامگاه روز شنبه در بخشی از خط راهآهن در منطقه اُریول در غرب روسیه منفجر شد و سه نفر را به کشتن داد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه، در پیامی در تلگرام گفت: «عملیات بازیابی پس از خروج یک لوکوموتیو دیزلی تکی از ریل در نزدیکی ایستگاه سمرینو در ناحیه گاچینا در حال انجام است.»
او افزود: «راننده قطار کشته شد. او در کابین به دام افتاده بود و پس از آزادسازی، در آمبولانس درگذشت.»
او در پستی قبلی گفت یک قطار باری حامل ۱۵ واگن تانکر خالی در بخشی از خطوط در جنوب از ریل خارج شد، اما تلفاتی بر جای نگذاشت.
او افزود: «مقامات تحقیق در مورد احتمال خرابکاری بررسی میکنند.»
شبکه راهآهن روسیه بارها بر اثر خارج شدن از ریل، انفجارها و آتشسوزیهایی که مقامات آن را به خرابکاری اوکراین نسبت میدهند، لرزیده است.
کییف معمولاً مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده نمیگیرد، اما اغلب آنها را تحسین میکند و استدلال میکند که روسیه از شبکه قطار خود برای انتقال نیرو و سوخت به نیروهایش که در اوکراین میجنگند، استفاده میکند.
منبع: خبرگزاری فرانسه