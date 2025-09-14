دو قطار در بخش‌های جداگانه لنینگراد روسیه بامداد امروز یکشنبه از ریل خارج شدند که منجر به کشته شدن یک راننده قطار و اختلال در ترافیک ریلی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندار منطقه لنینگراد در غرب روسیه اعلام کرد که دو قطار در بخش‌های جداگانه این منطقه بامداد امروز یکشنبه از ریل خارج شدند که منجر به کشته شدن یک راننده قطار و اختلال در ترافیک ریلی شد.

این حوادث چند ساعت پس از آن رخ داد که یک دستگاه انفجاری شامگاه روز شنبه در بخشی از خط راه‌آهن در منطقه اُریول در غرب روسیه منفجر شد و سه نفر را به کشتن داد.

الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه، در پیامی در تلگرام گفت: «عملیات بازیابی پس از خروج یک لوکوموتیو دیزلی تکی از ریل در نزدیکی ایستگاه سمرینو در ناحیه گاچینا در حال انجام است.»

او افزود: «راننده قطار کشته شد. او در کابین به دام افتاده بود و پس از آزادسازی، در آمبولانس درگذشت.»

او در پستی قبلی گفت یک قطار باری حامل ۱۵ واگن تانکر خالی در بخشی از خطوط در جنوب‌ از ریل خارج شد، اما تلفاتی بر جای نگذاشت.

او افزود: «مقامات تحقیق در مورد احتمال خرابکاری بررسی می‌کنند.»

شبکه راه‌آهن روسیه بار‌ها بر اثر خارج شدن از ریل، انفجار‌ها و آتش‌سوزی‌هایی که مقامات آن را به خرابکاری اوکراین نسبت می‌دهند، لرزیده است.

کی‌یف معمولاً مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده نمی‌گیرد، اما اغلب آنها را تحسین می‌کند و استدلال می‌کند که روسیه از شبکه قطار خود برای انتقال نیرو و سوخت به نیروهایش که در اوکراین می‌جنگند، استفاده می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: خروج قطار از ریل ، لنینگراد
خبرهای مرتبط
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
در خلال رزمایش نظامی؛
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
واشنگتن پست:
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
آخرین اخبار
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
حمله اسرائیل به دوحه «تجاوز از همه حدود» بود
سفر هیأتی از طالبان به چین برای شرکت در نشست مدیریت مهاجرت
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند
مصر در آستانه کنفرانس وین، خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شد
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
جزئیات انفجار در مادرید با ۲۵ زخمی
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
روبیو وارد اسرائیل شد
یورش سربازان اسرائیلی به خانه کارگردان فلسطینی برنده اسکار
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سفر آدام بولر به کابل؛ طالبان: خوشبین هستیم
واکنش پکن به گشت مشترک آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی
اوکراین برای دفاع در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد
کره شمالی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه