رئیس پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و بازداشت ۲ نفر در ارتباط با شبکه هرمی خبر داد که با وعده سرمایه‌گذاری جعلی، ۱۸۰ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: پیرو دریافت یک فقره پرونده قضائی مشخص شد فردی در فضای مجازی و از طریق پیام رسان خارجی با تبلیغات فریبنده تحت عنوان لایک کن و پولدار شو و همچنین وعده سرمایه گذاری در بازار ارز و کسب درآمد دلاری، تعدادی از شهروندان سراسر کشور را ترغیب و جذب کرده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این فرد با طراحی یک شبکه هرمی در پیامرسان مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های مردم را کلاهبرداری کرده و در نتیجه شکایات متعددی علیه وی در مراجع قضائی مطرح شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارات ۱۳۲ نفر از مال باختگان و همچنین همکاری پلیس فتا، کانال پیام رسان مورد نظر شناسایی و بررسی‌ها مشخص کرد این شبکه توسط دو نفر اداره و علاوه بر آن مدیریت و هدایت سایر اعضا به سرمایه گذاری را به عهده داشته‌اند که بیش از ۴ هزار عضو فعال داشت.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان ضمن شناسایی و دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: این ۲ کلاهبردار در بازجویی‌ها بیان کردند از این طریق که حدود یکسال به این فعالیت مشغول هستند توانسته‌اند بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال به دست آورند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده کاربران برای خرید مراحل مختلف سرمایه گذاری، مبالغ ریالی خود را از طریق صرافی‌های آنلاین به ارز دیجیتال تبدیل و سپس به کیف پول الکترونیکی متهمان منتقل می‌کردند که در نهایت با تکمیل تحقیقات و مستندات، آنها به اتهام کلاهبرداری با صدور قرار تأمین کیفری مناسب روانه زندان شدند.

سردار قنبری به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد به افراد و مجموعه‌های ناشناس جهت سرمایه گذاری خودداری کرده و هر گونه پیشنهاد مشکوک را از طریق مراجع رسمی ذی ربط بررسی کنند.

