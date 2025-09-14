حملات اسرائیل حداقل ۳۰ ساختمان مسکونی در شهر غزه را تخریب کرده و هزاران نفر از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات فلسطینی اعلام کردند که نیرو‌های اسرائیلی حداقل ۳۰ ساختمان مسکونی در شهر غزه را تخریب کرده و هزاران نفر را از خانه‌های خود بیرون رانده‌اند، در حالی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه برای بحث در مورد آینده درگیری وارد اراضی اشغالی شد.

اسرائیل مدعی شده است که قصد دارد به عنوان بخشی از هدف اعلام شده خود برای از بین بردن حماس، این شهر را که حدود یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، تصرف کند و حملات خود را به آنچه آخرین سنگر حماس نامیده است، تشدید کرده است.

قطر روز دوشنبه میزبان یک اجلاس اضطراری عربی-اسلامی برای بحث در مورد اقدامات بعدی علیه اسرائیل خواهد بود. روبیو گفت که واشنگتن می‌خواهد در مورد چگونگی آزادی ۴۸ گروگان - که گمان می‌رود ۲۰ نفر از آنها هنوز زنده باشند - که هنوز در غزه هستند و بازسازی نوار ساحلی صحبت کند.

او گفت: "آنچه اتفاق افتاده، دیگر اتفاق افتاده است. ما قرار است با آنها ملاقات کنیم. ما قرار است در مورد آینده صحبت کنیم. " 

مقامات آمریکایی حمله روز سه‌شنبه به خاک یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده را تشدید یکجانبه تنش توصیف کردند که به منافع آمریکا یا اسرائیل خدمت نمی‌کند. روبیو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هر دو روز جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر دیدار کردند.

نتانیاهو روز پنجشنبه توافقی را برای پیشبرد طرح گسترش شهرک‌سازی امضا کرد که از سرزمین‌های کرانه باختری که فلسطینی‌ها برای تشکیل کشورشان به دنبال آن هستند، عبور خواهد کرد - اقدامی که امارات متحده عربی هشدار داد توافق‌های ابراهیم با میانجیگری ایالات متحده را که روابط امارات با اسرائیل را عادی‌سازی می‌کند، تضعیف می‌کند.

سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند تصرف شهر غزه توسط اسرائیل برای جمعیتی که از قبل با سوءتغذیه گسترده رو‌به‌رو هستند، فاجعه‌بار خواهد بود.

منبع: رویترز

