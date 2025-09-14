عضو دفتر سیاسی حماس هشدار داد که نخست وزیر رژیم اسرائیل در راستای خیال‌پردازی‌های خود به دنبال گسترش جنگ به منطقه است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس در بیانیه‌ای با اشاره به تشدید حملات رژیم اسرائیل در غزه و همچنین تجاوز اخیر به خاک قطر، اعلام کرد: «نتانیاهو، جنایتکار جنگی، در تلاش است تا نبرد را به منطقه منتقل کند و به دنبال ترسیم مجدد خاورمیانه و تسلط بر آن است».

این مقام حماس در ادامه گفت: «نتانیاهو در حالی که به دنبال خیالپردازی‌های افسانه‌ای مربوط به «اسرائیل بزرگ» است، به دلیل افراط‌گرایی و بی‌ملاحظگی، کل منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد». 

وی گفت که حمله اسرائیل به مذاکره‌کنندگان حماس در قطر «بیان آشکار تمایل او برای نابودی روند مذاکرات و تضعیف نقش کشور برادر ما قطر» بوده است.

عزت الرشق در انتها اشاره کرد که امیدوار است اجلاسی که در دوحه برگزار می‌شود به «بازدارندگی» و «انزوا»‌ی اسرائیل کمک کند و بتواند «عزم قاطع اعراب را برای توقف تجاوز وحشیانه به نوار غزه، لغو فوری محاصره و محافظت از حاکمیت کشور‌های عربی و امنیت ملی جمعی آنها» ایجاد کند.

قطر به زودی میزبان یک نشست اضطراری با حضور کشور‌های عربی-اسلامی باشد. این اجلاس در پاسخ به حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به خاک قطر برگزار می‌شود و به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، هدف از آن نشان دادن «همبستگی گسترده کشور‌های عربی و اسلامی با قطر» است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، بنیامین نتانیاهو ، قطر
