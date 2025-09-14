نخست‌وزیر قطر در اجلاس سران عربی-اسلامی حملات رژیم اسرائیل را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی تل‌آویو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه قطر در ابتدای اجلاس سران کشور‌های عربی-اسلامی اعلام کرد: «کشور‌های عربی حاضر در اجلاس، حمله وحشیانه اسرائیل را محکوم کرده و از اقدامات قانونی قطر برای حفظ حاکمیت خود حمایت می‌کنند».

او تاکید کرد: «این حمله باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود». 

نخست وزیر قطر در ادامه خواستار پاسخگو کردن اسرائیل شد و گفت: «زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از استاندارد‌های دوگانه دست بردارد و اسرائیل را در قبال تمام جنایاتی که مرتکب شده است، پاسخگو بداند». 

این مقام قطری به نتیجه نهایی جنگ غزه اشاره کرد و گفت: «اسرائیل باید بداند که نسل‌کشی مداوم علیه مردم فلسطین، با هدف انتقال اجباری آنها به خارج از سرزمین مادری‌شان، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، صرف نظر از اینکه چه توجیهات دروغینی ارائه شود». 

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نهایت با اشاره به سنگ‌اندازی‌های رژیم اسرائیل در مسیر مذاکرات آتش‌بس، گفت: «اسرائیل همچنان به رد پیشنهاد‌های مختلف ادامه می‌دهد و عمداً دایره جنگ پیش روی مردم منطقه، از جمله مردم خود، را به خطری جدی تبدیل می‌کند». 

دوحه امروز و فردا میزبان یک نشست اضطراری با حضور کشور‌های عربی و اسلامی است. این اجلاس در پاسخ به حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به مقامات حماس در قطر برگزار می‌شود و قرار است سران کشور‌ها همبستگی و پاسخ هماهنگ خود را در برابر اقداماتی از این دست، نشان دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله اسرائیل ، قطر ، نخست وزیر قطر
Iran (Islamic Republic of)
امیر دریادل
۰۷:۳۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما که جرات زدن ندارید حداقل هزینه موشک رو بدین به یمن که بدون هیچ ترسی شلیک میکنه. کشوری که خود برده آمریکا کرده و همه چیز و ناموسش در اختیار دولتمردان آمریکا گذاشته باید منتظر چنین روزی هم باشند. کشور که از خود هیچ اختیاری ندارد محکوم به شکست است و آمریکا قطعا در بزنگاه ها طرف اسرائیل را میگیرد
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم این دروغ راست باشه.شیردهی اونم به آمریکا نتیجش اینه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تصویر حاج قاسم ؟ اونجا ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آره جون خودت
بفرما این گوی و این میدان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اینا فقط معامله دارن دیگه هیچ وفقط از اون استفاده میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
عکس مربوط به چه زمانی هست که عکس سردار حاج قاسم پشت سر این مفت خورها هست
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۶:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
عموجون خودت را خسته نکن ازاین جماعت آه و ناله بلند میشه اما بخار نه
زده و میزند و خواهد زد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هواپیماهات بلند شن به کویت و عربستان نرسیده خود هم زبانانتان کمک اسراییل می کنند و ساقط می کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
عجب تهدیدی!اسرائیل ازتهدید مقام قطری خودش را زردکرده!??
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
جرات و جسارت ندارید !؟ مُشتی عیاش دور هم جمع شده اید و صرفا وراجی می کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۶:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شخصا از مقامات قطری خواهشمندم خویشتنداری کنن
ههههههه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
جوش نزن جوجولی برو لامبورگینی سواری ات عقب نیافته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما ترسوها فقط حرف می زنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
زیاد جوش نزنین شیرتون میخشکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چشم
۰
۰
پاسخ دادن
China
جواد
۰۳:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کسی مانع نیست جواب بده... خخخخخخخخخخخخخخخخخ
از روز حمله فقط دارید داد و بیداد میکنید...کارشناستون میگفت قطر ایران و سوریه نیست جواب میدیم.... جهانی منتظر جواب شماست..... جلسه اتحادیه و چه و چه نمیخواست.... خخخخخخخخخخخخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا پاسخ شدید وقاطعت چی هه؟!چیزی مثل هدیه دادن هواپیمای چندصد میلیون دلاری به ترامپ یعنی خدایا چقدر یه آدم میتونه خرباشه !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چه خفن! باز میخواین اقدلم اسرائیل رو محکووووم کنین؟؟!! خیلی کارتون ترسناکه!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تا قطر به حرف‌هایش عمل نکند نمی‌شود باور کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اون موقع که هواپیما هدیه میدادید خیال میکردید امنیت خریدید؟
نه بابا
جلوی آدم زورگو باید زبون زور بلد باشی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خب پاسخ بده داداش چرا معطلی؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خر بودن مگه شاخو دم داره.
هواپیمای چند میلیون دلاری از آمریکا خریده بعد اومده همونو هدیه داده به رئیس جمهور آمریکا.
ما کشور مسلمانی در منطقه نداریم.
فقط ایران یمن حزب الله حشدالشعبی و فلسطین قهرمان.
قبل از ۱۴۲۰ اسرائیلی از منطقه میره.
همراه با اون باید بقیه کشورهای عربیم برن.
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد
۰۰:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
توی تمام جهان عربی پر از دلارهای آمریکایی تون یه مرد نمیبینم که بتونه به اسرائیل حمله کنه یا دستور حمله صادر بکنه . فعلاً که هیچی حالا حالا ها وجود نخواهد داشت. در عوض ما اینقدر اینجا توی ایران مرد داریم که دلمون رو زده لیاقت و سعادت حفظ و داشتنشون رو از دست دادیم.
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این ها را با مردان بی مثال یمن یکی نبینید با عزت مندان درخون خفته غزه یکی نبینید بر شیعیان جنوب لبنان وسوریه یکی نبنید مردان با عزت عرب زیادند امان از دولت های ذلیل وخود فروخته عرب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فقط محکوم کن.
کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی.
به زودی گریه های بن سلمان رو هم خواهیم دید.
خیلی جالبه.
افسر ارتش آمریکا چن وقت پیش میگفت عربستان سلاح هایی رو از ما خریده که بلد نیستن باهاش کار کنن.
گاو شیرده خوب برازندتونه خووووووب.
با تمام مشکلات جامعه میخام اینو بگم.
خودمم درگیرشم.
انصاف داشته باشید و پشت سر سید علی وایسید.
لبیک یا خامنه ای.
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات که در همه جای دنیا هست فقط مدل هاش فرق می کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
شما سعی کنی خفیف هم پاسخ بدی قبوله
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید مرادنژاد
۲۳:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ترسو های بیشرف. هنوز هم خودشون رو به خواب زدن.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خیلیم قاطع نباش زیادی میترسن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آخه شماها جگر دلرین جواب بدین
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دلارشون ثابت مونده ولی اسرائیل میاد بمبارونش میکنه نمیتونه حرفی بزنه
نمیتونه از خودش دفاع بکنه
چون امنیتش رو داده دست آمریکا با هزینه هزاران میلیارد دلاری و آمریکا هم صلاح ندونسته درمقابل اسرائیل ازش مراقبت کنه
۱
۱۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
جک سال
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۳:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
امیر قطر باج میده دوباره نزنه. اعراب بی وجود
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
امنیت اجاره ای و التماسی همینه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پاسخ قاطع!!!!
جک قرن!!!!
کشوری که خون نده باید به بردگی بره.
هنوز اول راهه.
کو تا عربستان و کویتو امارات و .......پاشون بیاد وسط.
حالا حالا کار داریم.
خاک عالم بر سر عربستان سعودی.
خاااااااااااک.
جالبه یمن به اسرائیل حمله میکنه بعد عربستان به یمن حمله میکنه.
این نونیه که ۱۵۰۰ سال پیش امثال دومیه گذاشتن تو سفرتون.
خااااااااااک
۰
۱۷
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
افسوس که گوش شنوا نبود که بشنود پندهای حکیمانه بزرگان جهان اسلام را حالا هم دیر نشد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پولشو بدن ما موشک بزنیم :)
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۲۲:۰۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دو تا موشک بزن ببین نتانیاهو چه می کند
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
کل کشورهای عربی ی لقمه دونالد اسرائیل هست
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خیلی جالبه ...خیلی از مردم خودمونم طرفداری این کشورای عربین.
همش میگن دیدید قطر چقد پیشرفت کرده.
دیدید امارات چقد پیشرفت کرده......
این پیشرفتا عروسک هاییه که آمریکا داده بهشون فعلا سرگرم باشن.
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگر غیرتدارین نه جنگ بکنید نه فحش بدهید فقط سفارت های آمریکا و اسراییل را ببندید
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
غیرت که یوخدی پوخدی...
جرأت چنین گستاخی بر ارباب شون ندارن.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
قیافه رو
ملخ خور مفت خور
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
برو بابا تو که اختیار آسمانت رو نداری
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آره مرد میخواد به اسرائیل حمله کنه اون کشورهاییکه که به غیر از یمن و لبنان و ایران بدون هیچ و خوف و ترس و واهمه به اسرائیل حمله کنه هنوز از مادر زاییده نشده مگر اینکه تنها انتقامی که میتونید بگیرید چند نفر اجیر کنید بروید زنگ خونه رییس سفارت اسرائیل را بزنند و فوری از محل دور شوند
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
همانطور که قبلا گفته شد خروجی این اجلاس این یک بیانیه صادر می‌کنند که درآن رژیم کودک کش را محکوم می‌کنند واگر جرات کنند این راهم اضافه می‌کنند که پسر بد دیگه تکرار نشه البته بعید است چون همان محکوم کردنشان هم از آمریکا بزور اجازه اش را گرفتن
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آره باید قاطع جواب بدهید فردا صبح زود میروید چند نفری زنگ سفارت اسرائیل را بزنید و پا بزارید به فرار
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
وای خدایا دلم خنک شد، الهی برای اردن، انقدر دلم میخوام اسرائیل اردن رو بزنه یا اشغال کنه
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حتما اینجوری خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
زرشک
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اعراب دروغگوی دستمال بنداز ترامپ
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
از اون هواپیمای هدیه اعراب هم خجالت نمی‌کشند یانکی ها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
منتظر باش جوابت بدن ..خخخخخخ
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خاک بر سر تمامی عرب‌های ترسو ترسو ترسو و بدبخت

شلوارتونو خیس کردید

بدبختای ترسو برید فقط بمیرید
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
حمله اسرائیل به دوحه در واقع تمرین و تست برای کله پا کردن دولتهای عربی در آینده هست. اما گاوهای شیرده خوابند.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقأ ایران نباید اینارو حمایت کنه !
نسل شون از بین بره در جهان صلح و آرامش برقراره.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آره ،دولت قطر ترسویی بیش نیستی و همدست اسرائیل و امریکایی
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نهایت پاسخ قطر و اعراب اینه که زنگ درب منزل نتانیاهو را بزنند و فرار کنند!
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اب خوردنتونم دست امریکاس...
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آب خوردن که چه عرض کنم همه چیززز شون دست آمریکاست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
الان چه حالی دارید؟؟ یعنی الان عزتمند است که امنیت خودتون رو از آمریکا می خواهید؟؟ از هر طرف نگاه می کنی خجالت آوره
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بله
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
همه یک طرف، اون عکس حاج قاسم در پشت تصویر یک طرف...
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تمثال مبارک و مقدس حاج قاسم عزیزمان در بالای سر اعراب معنی خاصی داره که غربی‌ها متوجه شده اند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
عرب‌ها توانایی حمله به اسراییل رو ندارن. خودشون هم اینو می‌دونن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خب جواب قاطع بدید همش حرف میزنید هیچ غلطی نمی کنید بی غیرت ها ، خاک عالم بر سرتون ترسوهای بی خاصیت
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی نوروزی مصر
۲۰:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مگه ایرانی که بخوای جوابش بدی شما که سامانه هاتون از آمریکاست حتی حق استفاده ازش ندارین
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ای وای نزن توروخدا بیچاره میشه اسرائیل ازامارات کمک بگیر ببین ترامپ چی میگه نکن نزن زدی ای واویلاجنگ منطقه رادربرگرفت حالا چکارکنیم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۲۰:۰۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
توخواب می خوای انجام بدین اگه می خواستین انجام بدین همون روز باید جواب میدادین باغیرت
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
قمپز الکی در نکنید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکبر قنبری
۱۹:۵۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تشکیل اعتلاف گشورهای عربی و اسلامی برای پاسخگویی حمله اسراییل به کشورهای عربی و اسلامی و هر گونه کوتاهی گریبان گیر همه کشورهای منطقه از جمله مصر .اردن . لبنان .عراق. سوریه . عربستان و کشورهای عربی دیکه که .......
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بشین تا توفیقات بشه.میشه!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آخه عرب رو چه به انتقام

درود بر ایران و ایرانی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۳:۰۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دمتگرم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
راست میگویید ولی غیرت عمل ندارید عورضه دارید دولت‌هایی که اسرائیل حمایت میکنند سفیرانی اخراج بکنید لااقل سفیر آمریکا وانگلیس را اخراج بکنید اینها دو تا درحمله مشارکت داشته اند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با ظریف و عراقچی و شورای امنیت ملی سه تایی جواب محکم و قاطع بدین
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
با ظریف و عراقچی خوب اومدی.خخخخخ
دمت گرم بخدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه اجازه بهتون میدن آقا بالاسراتون پاسخ بدید
اگه منتظرید کا ایران پاسخ بدد باید بگم شرمند
اکن روز که پایگاهاتون در اختیار این بیشرفا بود باید فکرشو میکردین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ترسوها
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آره ارواح عمت پاسخ میدی؟؟؟!!
کشورای عربی به ی حالو روزی بیفتید از غزه بدتر.
با امریکا هماهنگ کن ببین چی صلاح میدونه
۰
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تازه بوئینگ ۴۰۰ هزار دلاری هم به اربابش ترامپ هدیه داد که مثلا ازش مواظبت کنه اعراب بیشرف کثیف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر دروغگو
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
غلط اضافی !!! گماشته های انگلیس و آمریکا را چه به پاسخ قاطع به اسراییل !!!
۰
۱۲
پاسخ دادن
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است