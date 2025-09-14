باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه قطر در ابتدای اجلاس سران کشور‌های عربی-اسلامی اعلام کرد: «کشور‌های عربی حاضر در اجلاس، حمله وحشیانه اسرائیل را محکوم کرده و از اقدامات قانونی قطر برای حفظ حاکمیت خود حمایت می‌کنند».

او تاکید کرد: «این حمله باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود».

نخست وزیر قطر در ادامه خواستار پاسخگو کردن اسرائیل شد و گفت: «زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از استاندارد‌های دوگانه دست بردارد و اسرائیل را در قبال تمام جنایاتی که مرتکب شده است، پاسخگو بداند».

این مقام قطری به نتیجه نهایی جنگ غزه اشاره کرد و گفت: «اسرائیل باید بداند که نسل‌کشی مداوم علیه مردم فلسطین، با هدف انتقال اجباری آنها به خارج از سرزمین مادری‌شان، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، صرف نظر از اینکه چه توجیهات دروغینی ارائه شود».

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نهایت با اشاره به سنگ‌اندازی‌های رژیم اسرائیل در مسیر مذاکرات آتش‌بس، گفت: «اسرائیل همچنان به رد پیشنهاد‌های مختلف ادامه می‌دهد و عمداً دایره جنگ پیش روی مردم منطقه، از جمله مردم خود، را به خطری جدی تبدیل می‌کند».

دوحه امروز و فردا میزبان یک نشست اضطراری با حضور کشور‌های عربی و اسلامی است. این اجلاس در پاسخ به حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به مقامات حماس در قطر برگزار می‌شود و قرار است سران کشور‌ها همبستگی و پاسخ هماهنگ خود را در برابر اقداماتی از این دست، نشان دهند.

منبع: الجزیره