مقامات آمریکا و چین در پایتخت اسپانیا درباره روابط تجاری پرتنش اخیر، تیک‌تاک و تعرفه‌ها مذاکره می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات آمریکایی و چینی امروز (یکشنبه) مذاکرات خود را در شهر مادرید در مورد روابط تجاری پرتنش اخیر، ضرب‌الاجل قریب‌الوقوع واگذاری اپلیکیشن تیک‌تاک و درخواست‌های واشنگتن برای وضع تعرفه بر چین آغاز کردند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و جیمیسون گریر، نماینده تجاری این کشور در این مذاکرات حضور دارند. از سوی دیگر، لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین و لی چنگگانگ، مذاکره‌کننده ارشد تجاری چین به عنوان اعضای هیئت چین در مذاکرات حضور پیدا می‌کنند. این گفت‌و‌گو‌ها در کاخ سانتا کروز اسپانیا انجام می‌شود. 

طی چهار ماه گذشته، این چهارمین باری است که دو طرف در یک شهر اروپایی دیدار می‌کنند تا از فروپاشی رابطه تجاری شکننده خود جلوگیری کنند. هیئت‌های چینی و آمریکایی آخرین بار در ماه ژوئیه در استکهلم دیدار کرده و توافق کردند که آتش‌بس تجاری را به مدت ۹۰ روز تمدید کنند. این تصمیم تعرفه‌های تلافی‌جویانه سه رقمی را از هر دو طرف کاهش داد و جریان صادرات مواد معدنی کمیاب از چین به آمریکا را از سر گرفت.

کارشناسان تجاری می‌گویند که احتمال چندانی برای دستیابی به موفقیت قابل توجه در مذاکرات به میزبانی اسپانیا وجود ندارد. گفته شده که محتمل‌ترین نتیجه مذاکرات مادرید، تمدید مجدد مهلت واگذاری اپلیکیشن تیک‌تاک به یک مالک آمریکایی است.

منبع: العربیه

