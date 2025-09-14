باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - محسن حسنلو، مشاور وزیر و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «امروز مهم‌ترین میدان نبرد در جهان، جنگ روایت‌هاست و فعالان رسانه‌ای در خط مقدم این عرصه قرار دارند. آنچه همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، تبیین صادقانه دستاورد‌های کشور در برابر هجمه رسانه‌ای دشمنان است».

حسنلو با اشاره به شرایط فرودگاه پیام در گذشته، گفت: «این مجموعه برای سال‌ها از پرواز‌های پایدار مسافری محروم بود و پرواز‌ها به‌صورت مقطعی انجام و متوقف می‌شد، اما پس از سه سال توقف، از پانزدهم ماه گذشته پرواز‌های مسافری به‌طور منظم از سر گرفته شد و توسعه مسیر‌ها در دستور کار قرار دارد.»

وی ادامه داد: «مأموریت اصلی فرودگاه پیام، حمل‌ونقل بار و پست هوایی است که پس از ۱۲ سال توقف، دوباره فعال شده است. اکنون دو پرواز منظم باری از دبی وارد استان می‌شود و برنامه ایجاد خطوط باری پزشکی و دارویی با هند و پرواز مستقیم به شهر ارومچی چین نیز در دست پیگیری است.»

توسعه زیرساخت‌ها و فاز ششم منطقه ویژه

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: «در ابتدای فعالیت با ناترازی در تأمین برق و گاز مواجه بودیم که فرآیند توسعه را کند کرده بود، اما به لطف خدا و با همکاری مسئولان، این مشکلات به‌تدریج در حال رفع است و در آینده نزدیک بخشی از معضل کمبود برق مرتفع خواهد شد. هم‌اکنون ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی در پیام تولید و وارد شبکه سراسری برق می‌شود.

او از آغاز توسعه فاز ششم منطقه ویژه خبر داد و افزود: «اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی و ارتقای استاندارد‌های فرودگاهی نیز در دستور کار قرار دارد.»

پروژه‌های ویژه در حوزه فناوری

حسنلو به طرح مسیر سبز کالا‌های ICT و ایجاد گمرک تخصصی فاوا اشاره کرد و گفت: «این پروژه که در گذشته معطل مانده بود، اکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است. با تکمیل ساختمان گمرک، پیام به تنها کریدور امن ورود کالا‌های IT و ICT در کشور تبدیل خواهد شد.»

وی همچنین از فعالیت ۱۷ شرکت در حوزه مراکز داده خبر داد و گفت: «برخی از این مراکز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. مشکل اصلی، تأمین برق است که یک موضوع ملی محسوب می‌شود و با حل آن، پیام به قطب دیتاسنتر کشور بدل خواهد شد.»

دستاورد‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام با بیان اینکه «برای نخستین‌بار در کشور تاکسی هوایی (ایرتاکسی) در این مجموعه راه‌اندازی شد»، گفت: «در حوزه صنایع های‌تک نیز یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در منطقه موفق به تولید ایرکاندیشن‌های پیشرفته شد که پیش‌تر تنها در اختیار کشور‌های اروپایی و آمریکایی بود. این محصول با بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه داخلی و بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی ساخته شده است.»

حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد دیجیتال

حسنلو با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: «نگاه دولت فعلی بر حمایت عملی از شرکت‌های داخلی است. ارائه تسهیلات، وام‌های کم‌بهره و فراهم‌کردن فضای کار برای بخش خصوصی بخشی از این حمایت‌ها است.»

او افزود: «سهم پیام در تحقق اقتصاد دیجیتال کشور طبق برنامه هفتم، یک درصد تعیین شده و برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی‌ها و نشست‌های متعددی برگزار شده است.»

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام در پایان گفت: «ما خود را متعهد به پشتیبانی از فعالان فناوری کشور می‌دانیم و تلاش داریم بدون دادن وعده‌های غیرواقعی، گام‌به‌گام موانع را برطرف کنیم. تحقق سهم یک درصدی پیام در اقتصاد دیجیتال دشوار است، اما با انسجام و همکاری همه بخش‌ها دست‌یافتنی خواهد بود.»