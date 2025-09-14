باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز می‌گوید پیش‌نویس قطعنامه تهیه شده در نشست امروز دوحه را مشاهده کرده است و تا این لحظه در آن هیچ اشاره‌ای به اقدامات دیپلماتیک یا اقتصادی علیه (رژیم) اسرائیل نشده است.

به گزارش رویترز، این سند حمله اخیر رژیم اسرائیل به قطر و سایر اقدامات «خصمانه» را محکوم کرده و هشدار می‌دهد که چنین اقداماتی تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با کشور‌های عربی را تضعیف کرده و مانع چشم‌انداز همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه می‌شود.

در بخشی از پیش‌نویس قطعنامه آمده است: «.. حمله وحشیانه اسرائیل به قطر و ادامه اقدامات خصمانه آن از جمله نسل‌کشی، پاکسازی قومی، گرسنگی، محاصره و فعالیت‌های استعماری و سیاست‌های توسعه‌طلبانه، چشم‌انداز صلح و همزیستی در منطقه را تهدید می‌کند و هر آنچه را که در مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از جمله توافقات فعلی و توافقات آینده، به دست آمده است، تهدید می‌کند.»

این پیش‌نویس همچنین، حمله اسرائیل را به عنوان بی‌ثبات‌کننده اوضاع محکوم کرده و گفته است که کشور‌ها با «نقشه‌های اسرائیل برای تحمیل یک واقعیت جدید در منطقه» مخالف هستند.

شایان ذکر است که ممکن است در نشست فردا تغییراتی در این پیش‌نویس ایجاد شود.

مقامات کشور‌های عربی و اسلامی امروز و فردا در دوحه پیرامون حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به قطر صحبت خواهند کرد. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، به روزنامه الشرق الاوسط گفت: این گردهمایی پیامی است مبنی بر اینکه «قطر تنها نیست و کشور‌های عربی و اسلامی از آن حمایت می‌کنند».

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه قطر در جریان نشست امروز تاکید کرد که باید به حمله اسرائیل «با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود».

منبع: رویترز