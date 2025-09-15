معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد فیلترینگ باعث کاهش کیفیت شبکه و آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در برنامه تلویزیونی «صف اول» با تأکید بر ضرورت دیپلماسی فناوری گفت اقتصاد دیجیتال وابسته به ارتباط با جهان است و سیاست‌های وزارت برای تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی در کنار تقویت پلتفرم‌های داخلی دنبال می‌شود. او از صادرات «حدود ۵۰ میلیون یورو» محصولات دانش‌بنیان به روسیه و ونزوئلا خبر داد و اعلام کرد کارخانه‌ای برای تولید این محصولات در یک سال اخیر ساخته شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

حمایت مالی و توسعه بومی

چیت‌ساز گفت بیش از «۳۳۵۰ میلیارد تومان» تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های حوزه فاوا تصویب و تخصیص یافته و «غالب بر ۹۵۰۰ میلیارد تومان» قرارداد خرید تجهیزات در حوزه محصولات بومی منعقد شده است. او افزود تکالیف سال اول برنامه هفتم حدود «۹۶.۵ درصد» محقق شده و واگذاری فرکانس ۵G برای نخستین‌بار انجام شده؛ بیش از «۲۷۰ سایت ۵G» راه‌اندازی شده و دو خط تأمین مالی بین‌المللی برای حمایت از سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها پیگیری شده است.

نیاز انرژی و مراکز داده

معاون وزیر تأکید کرد بخش دیجیتال نیازمند انرژی است؛ وزارت حدود «۲۸۰ کیلووات» سرمایه‌گذاری در ستاد انجام داده و هدف‌گذاری شده تا پایان برنامه هفتم حداقل «۲۰۰۰ مگاوات» نیروگاه تجدیدپذیر از سوی بخش خصوصی ایجاد شود تا انرژی مراکز داده و ظرفیت‌های پردازشی (از جمله هوش مصنوعی) تأمین شود.

چالش‌های کیفیت شبکه

با وجود پیشرفت‌ها، چیت‌ساز گفت کیفیت شبکه شایسته مردم نیست و عوامل افت کیفیت شامل کاهش سرمایه‌گذاری اپراتورها، آلودگی فرکانسی و اختلالات مرتبط با شرایط جنگی (که موجب مشکلاتی در سامانه‌هایی مانند GPS شده)، قطعی برق و ساختار زیرساختی قدیمی است. او افزود بخشی از اختلال‌ها خارج از اراده وزارت بوده و برخی نیز با هدف امنیتی اعمال شده‌اند؛ وزارت به‌عنوان مدافع حقوق مردم از کیفیت فعلی ناراضی است و برای بهبود آن تلاش می‌کند.

پوشش فیبر و بازنگری اهداف برنامه

چیت‌ساز اعلام کرد بیش از «یک میلیون» خانوار به فیبر نوری متصل شده‌اند و وزارت با بازنگری ساختاربندی منابع و اندازه‌گیری دقیق اهداف برنامه، مشارکت بخش خصوصی و منابع مردمی را برای تحقق اهداف تسهیل کرده است.

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حوزه اینترنت و شبکه، از تبعات جدی فیلترینگ بر کیفیت و امنیت شبکه در کشور سخن گفت.

وی اظهار کرد: «به هر حال به واسطه فیلترینگ، یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های جهان را داریم و این موضوع تبعات گسترده‌ای برای امنیت و کیفیت خدمات به همراه داشته است. پیامد سیاست فیلترینگ این بوده که شبکه ما تبدیل به یک شبکه ناامن شده و داده‌های کاربران ایرانی به صورت پیوسته در حال از دست رفتن است.»

چیت‌ساز با اشاره به تأثیر استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها بر امنیت کاربران افزود: «تلفن‌های همراه کاربران به واسطه نصب ابزار‌های فیلترشکن به دستگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که کنترل آنها از دست کاربر خارج است. همین موضوع باعث می‌شود هر چند وقت یک‌بار زیرساخت‌های حیاتی کشور با حملات سایبری از جمله حملات DDoS مواجه شود. این حملات حتی به زیرساخت‌های سایر کشور‌ها نیز انجام می‌شود و در نتیجه، محدودیت‌های بیشتری برای آی‌پی‌های ایرانی ایجاد می‌کند.»

او درباره آثار اقتصادی فیلترینگ نیز گفت: «این سیاست‌ها به شدت کیفیت شبکه را کاهش داده و صدمات متعددی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بالای ۹۰ درصد کاربران زیر ۳۰ سال عملاً از ابزار‌های فیلترشکن استفاده می‌کنند و این امر نشان می‌دهد سیاست‌های فعلی موفق نبوده است. طبیعتاً سیاست‌گذار باید اصلاحات لازم را در نظر بگیرد و وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی، پیگیر این موضوع خواهد بود.»

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه پایداری شبکه تصریح کرد: «برای کاهش تأثیر قطعی برق بر کیفیت خدمات، مطالعاتی در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش باتری‌ها انجام شده و اپراتور‌ها نیز در این مسیر مشارکت دارند. همچنین خط اعتباری ویژه‌ای تعریف شده تا اپراتور‌ها به منابع مالی پایدار دسترسی داشته باشند.»

وی ادامه داد: «سامانه ۱۹۵ برای ثبت و پیگیری شکایات به‌صورت پیوسته راه‌اندازی شده و کارگروه بررسی کیفیت شبکه نیز با همین هدف تشکیل شده است. علاوه بر این، نهاد‌های مالی کمک می‌کنند ابزار‌های متنوع تأمین مالی فراهم شود تا هسته اقتصاد دیجیتال کشور بتواند بر پایه منابع پایدار توسعه یابد.»

چیت‌ساز با بیان اینکه دولت از سیاست‌گذاری‌های دستوری در این حوزه فاصله گرفته، گفت: «چهارچوبی برای مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها تعریف کرده‌ایم. در این چارچوب، دولت به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، شرایط را برای ورود بخش خصوصی فراهم می‌کند و تا زمان پایداری اقتصادی پروژه‌ها از طریق خرید تضمینی خدمات حمایت می‌کند. پس از آن، بخش خصوصی می‌تواند در یک رقابت سالم و با خودتنظیم‌گری، اقتصاد دیجیتال را پیش ببرد.»

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌ها خاطرنشان کرد: «در ادبیات اقتصاد رفتاری، پدیده‌ای به نام هزینه‌های از دست رفته مطرح است. ما بابت سیاستی که پیش‌تر اتخاذ کرده‌ایم همچنان هزینه می‌کنیم، در حالی که پیامد‌های آن نشان می‌دهد مسیر مناسبی برای کشور نیست. واقعیت این است که باید این پیامد‌ها را بسنجیم و به سمت اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا الان نیروهای اداری برای ارسال و دریافت یه نامه اداری دچار مشکل هستند گاهی وقتها هیچ شبکه ای درست کار نمیکنه وضعیت آنتن برای تماس هم همین بیماری رو داره.
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
فیلتر شکن ها ترافیک را به اسرائیل هدایت و کنترل می‌کنند. نرم افزارهای داخلی هم اکثرا مشکل امنیتی دارند د آنهایی که به شبکه بانکی کشور وصل هستند بیشتر از همه خطرناکند اسرائیلیها در آن نفوذ دارند ولی پنهاذهستند برای عملیات های دسمنانه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اینترنت رو برای مردم محدود و فیلتر میکنید ولی مسئولین خودشون در ایستاگرام و توییتر حساب کاربری تیک دار دارن و به هم پیام میدن
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یکی از مزایای فیلترینگ برای دولت اینه که وقتی تو شبکه اجتماعی و سایت خارجی هستی اینترنت بیشتر محاسبه میشه و بسته ها زود تر تموم میشه ،اینا دنیا درس میدن سران کشور های دیگه باید بیان ایران آموزش
۰
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
من از مردم نپال خجالت میکشم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فساد شکلهای مختلف داره. ۲۰ همت درامد فیلترشکنها. خوب ملت رو سرکار میزارید خوووب باحرف و شعار مفت.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آقای مدیر ،آزادی اینترنت و دردسترس بودن فیلم ها و کلیپ های مستهجن و غیر اخلاقی جوانان مملکت رو نابود کرده این بلوغ جنسی داره به زیر 15سال میرسه یا شاید پایین تر.تو بر اساس چه علمی میگی اینترنت و فضای مجازی آزاد باشه؟!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هنوز مسولان درحال استخاره هستند و منتظرند تحریم ها رفع بشه تا انها فشار را روی مردم کم کنن .تحریم داخلی جواب دشمنی وتحریم خارجیها
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مسئله رو تقلیل به فیلترینگ ندید چون شما باید هوش مصنوعی داشته باشی برای هوش مصنوعی محتوی و داده باید داشته باشی برای اون باید اکسپلور مثل گوگل داشته باشی نداشته باشی باید ماهانه بخش مهمی از درآمد و اشتغال رو از دست بدی برای اون هم بهتره به دانش ساخت میکروچیپ مسلط باشی اونوقت شما فکرت فیلترینگی چین بیست سی سال پیش این مراحل رو شروع کرد اتفاقادفیلترینگ شدید داشت نداشتن محتوای درست و هوش مصنوعی خاص کشورهای اسلامی باختن قافیست باید کل فرهنگ رو بدی به اونها چون الگوریتم تجزیه تحلیل داده رو دادی دست اونها و برنده و بازنده رو دادی دست چینیها و آمریکایی و اسراییلی .و برای یک کار کوچک مبلغ زیادی بدی و هم جیبت خالی بشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما باید هوش مصنوعی داشته باشی برای هوش مصنوعی محتوی و داده باید داشته باشی برای اون باید اکسپلور مثل گوگل داشته باشی نداشته باشی باید ماهانه بخش مهمی از درآمد و اشتغال رو از دست بدی برای اون هم بهتره به دانش ساخت میکروچیپ مسلط باشی اونوقت شما فکرت فیلترینگی چین بیست سی سال پیش این مراحل رو شروع کرد اتفاقادفیلترینگ شدید داشت نداشتن محتوای درست و هوش مصنوعی خاص کشورهای اسلامی باختن قافیست باید کل فرهنگ رو بدی به اونها چون الگوریتم تجزیه تحلیل داده رو دادی دست اونها و برنده و بازنده رو دادی دست چینیها و آمریکایی و اسراییلی .و برای یک کار کوچک مبلغ زیادی بدی و هم جیبت خالی بشه هم ناموست بره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید حسین
۰۹:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
میدونه چجوری به اقتصاد ربطش بده که مردم رو به سمت اعتراض سوق بده
اینا اساتید رسانه ای دارن که کشور رو به سمت فروپاشی ببرن
شماها هم که نظرا رو نمیگذارید الکی جای پیام کذاشتید
چرا پیامارو فیلتر میکنید برای کسی که علاقه زیادی به رها سازی همه چیز داره
واقعا جرا به نفع اینا کار میکنید و پیام مردم رو منتقل نمیکنید
اون نظرشو راحت در تریبون رسمی میگه شما نمیگذارید یک نفر به اینها انتقاد کنه
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
با فیلتر یا بدون فیلتر کیفیت و سرعت اینترنت تون افتضاح هست لطفاً فرافکنی نکنید قیمتها هم تا دلتون بخواد بردید بالا. اونم این کیفیت افتضاح. خجالت پولی نیست میتونید یه بکشید!!!!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فقط دولت حق داره فیلترشکن بفروشه تا بدونه به کیا داده
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ساکت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کسانی که سایت ها را فیلتر کردن جوابگو باشند از نادانی ودوست شدن با دشمن فیلتر کردن این همان نداشتن متخصص است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگز ذینفعان فیلترشکن فروشی خودی نبودند خیلی وقت پیش پورت تمام وی پی ان ها به سادگی بسته شده بود
۰
۵
پاسخ دادن
