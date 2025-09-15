باشگاه خبرنگاران جوان - معاریو با استناد به گزارش‌هایی که رسانه‌های ترکیه منتشر کردند اعلام کرد، آنکارا فراخواهان توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، این یک گام راهبردی جدیدی در راستای تلاش‌های این کشور برای تحقق استقلال در بخش انرژی محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است به موازات این اقدام، ترکیه در حال حاضر پروژه نیروگاه اکویو در استان مرسین جنوبی را پیش می‌برد، این اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه است که با همکاری شرکت روس‌اتم روسیه در حال ساخت است.

بر اساس گزارش‌های «اخبار انرژی هسته‌ای جهانی» و وب‌سایت رسمی پروژه، انتظار می‌رود این پروژه شامل چهار راکتور از مدل VVER-۱۲۰۰ باشد و پیش‌بینی می‌شود اولین راکتور به شبکه برق متصل و در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ وارد مدار عملیات تجاری شود.

علاوه بر این، بر اساس منابع بین‌المللی، پروژه‌های برنامه‌ریزی شده‌ای برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای اضافی در سینوپ و ترکیه وجود دارد، اما این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه برنامه‌ریزی قرار دارند.

در بیانیه‌ای ذکر شده است که ترکیه «در حال هموارسازی مسیر خود در حوزه فناوری‌های انرژی هسته‌ای است» که استقلال و قدرت این کشور را تقویت می‌کند.

معاریو سپس یادآور می‌شود: همان‌طور که به یاد دارید، تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه پس از حمله اسرائیل به قطر تشدید شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تمام کشور‌هایی که به مسئولان حماس پناهندگی می‌دهند را تهدید کرد و گفت: «یا آنها را اخراج کنید یا تحویل عدالت دهید، در غیر این صورت ما این کار را انجام خواهیم داد».

گفته می‌شود او همچنین با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تماس گرفته است. اکنون باید دید اسرائیل چگونه به بیان جنجالی آنکارا پاسخ خواهد داد.

به زعم این رسانه عبری زبان: علاوه بر تلاش‌های هسته‌ای غیرنظامی، باید اشاره کرد که ترکیه خود در حال حاضر فاقد سلاح‌های هسته‌ای است و از سال ۱۹۸۰ امضای‌کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌باشد. با این حال، بر اساس گزارش‌های «اتحادیه دانشمندان آمریکایی» و «ابتکار تهدید هسته‌ای»، این کشور میزبان حدود ۵۰ کلاه هسته‌ای آمریکایی از نوع B۶۱ در پایگاه هوایی اینجرلیک است که به‌عنوان بخشی از سیاست بازدارندگی ناتو مستقر شده‌اند.

این سلاح‌ها همچنان تحت کنترل کامل آمریکا باقی می‌مانند و توان هسته‌ای مستقلی برای آنکارا ایجاد نمی‌کنند.

منبع: تسنیم