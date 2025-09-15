باشگاه خبرنگاران جوان - النونو در گفتوگو با شبکه الجزیره، گفت: انتظار میرود هر یک از اسرای اسرائیلی در مناطقی که اشغالگران در چارچوب عملیات تخریب خود در شهر غزه هدف قرار میدهند، در معرض خطر باشند.
وی افزود که روشهای مذاکرات پیشین که قبل از حمله به هیات مذاکرهکننده در دوحه اجرا میشد، در شرایط فعلی و با وجود تهدیدها و تخریب گسترده منطقه، دیگر قابل استفاده نیست.
النونو با اشاره به حمله به هیات مذاکرهکننده در دوحه، گفت: این اقدام نشان میدهد که نتانیاهو به زندگی اسرای اسرائیلی هیچ اهمیتی نمیدهد.
وی تاکید کرد که نتانیاهو هر فرصتی برای رسیدن به توافق را نابود میکند و تنها راه حل واقعی تصمیم بینالمللی برای توقف جنگ و تحمیل آن بر رژیم اشغالگر است.
این مقام حماس همچنین افزود که اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واقع پوششی برای نتانیاهو برای ادامه اقدامات تروریستی و جنایات و کارت سبزی برای هدف قرار دادن هر مکان در جهان است.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.
مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود. براساس آخرین گزارشها با وجود انفجارهای شدید و ایجاد ستونهای دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.
وزارت امور خارجه، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام بر ضرورت مقابله با ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
بسیاری از کشورهای جهان هم این حمله را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر نیز این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بینالملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بیپروا، سکوت نخواهد کرد.
منبع: ایرنا