باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، در این بیانیه آمده است که این اقدام گستاخانه، تحریک مستقیم احساسات امت اسلامی و عربی و نقض فاحش قوانین و عرف‌های بین‌المللی است و بار دیگر نشان‌دهنده هم‌پوشانی کامل و مشارکت دولت فعلی آمریکا در جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم، سرزمین و مقدسات فلسطینیان است.

حماس در ادامه تأکید کرد که دیوار براق بخشی جدایی‌ناپذیر از مسجد الاقصی است، همچنان اسلامی باقی خواهد ماند و تلاش‌های رژیم صهیونیستی و حامیانش برای تغییر هویت تاریخی و اسلامی آن بی‌ثمر خواهد بود.

این جنبش فلسطینی در پایان این بیانیه هشدار داد که سنگ‌های پاک مسجد الاقصی هرگونه تلاش تجاوزکارانه صهیونیست‌ها را دفع و آرزو‌ها و توهمات افراطیون را در برابر استقامت و مقاومت مردم فلسطین خرد خواهد کرد.

همزمان با برگزاری نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی در قطر، وزیر امور خارجه آمریکا وارد فلسطین اشغالی شد.

روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه به منظور دیدار با مقامات صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد. او با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی و خانواده‌های اسیران اسرائیلی دیدار خواهد کرد.

روبیو پیش از سفر به اراضی اشغالی، مدعی شد که دولت آمریکا از حمله هوایی به قطر ناراضی است؛ با این حال، این حمله ماهیت روابط ایالات متحده با اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد.

منبع: ایرنا