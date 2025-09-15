ترامپ با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به دوحه، قطر را متحد بزرگ آمریکا خواند و به اسرائیل توصیه کرد که محتاط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که قطر یک متحد بزرگ برای این کشور است و رژیم تروریستی  اسرائیل و دیگران باید محتاط باشند.

ترامپ گفت: قطر یک متحد فوق‌العاده برای آمریکا است. نحوه مقابله با «حماس» به خود اسرائیل مربوط است، اما آنها باید محتاط باشند. 

روز یکشنبه، اجلاس اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه تنها بیانیه‌ای صادر کرد که در آن حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر را  بزدلانه خواند و محکوم کرد. این بیانیه تاکید کرد که این تجاوز، توافقات موجود و آینده با رژیم تروریستی اسرائیل را تهدید می‌کند.  همچنین اشاره شد که این حمله فرصت‌های صلح و همزیستی در منطقه را تضعیف کرده و تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه روابط با این رژیم تروریستی را مختل می‌سازد. 

پیشتر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه را  تروریسم توصیف و تاکید کرده بود که قطر با تمام ابزار‌های قانونی ممکن با هرگونه تهدیدی که با آن مواجه شود، مقابله خواهد کرد.

ترامپ در اوایل هفته گذشته نیز ادعا کرده بود که از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر که یک نشست رهبران حماس را هدف قرار داده بود،  خوشحال نیست. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که استیو ویتکاف، فرستاده او در امور خاورمیانه را مامور کرده تا قطری‌ها را از حمله قریب‌الوقوع مطلع کند، اما برای جلوگیری از این حمله خیلی دیر شده بود.

منبع: اسپوتنیک

فیدان: اسرائیل به دنبال «اسرائیل بزرگ» و تضعیف منطقه است
ترامپ: به نتانیاهو گفتم احتیاط کن!
ترامپ پس از حمله اسرائیل به دوحه میزبان نخست وزیر قطر بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بدجوری بوی گند دو رویی و هزار چهره ای
بر همگان افشا و اشکار شده
۰
۰
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه