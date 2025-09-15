باشگاه خبرنگاران جوان- حسین سیدی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مشابه در بخش اسماعیلی، مأموران پلیس آگاهی جیرفت با دستور قضایی و طی عملیاتی دقیق و منسجم، موفق به شناسایی و دستگیری تمامی اعضای این باند جنایی شدند.

وی اظهارداشت: اعضای این باند با همدستی یک زن، قربانیان را به بهانه کرایه خودرو به محل‌های خلوت می‌کشاندند و سپس با ورود سایر همدستان و تهدید به سلاح سرد و گرم، اقدام به سرقت اموال باارزش، کارت‌های بانکی و خودرو می‌کردند.

به گفته رئیس حوزه قضائی بخش اسماعیلی، سارقان برای ایجاد فشار روانی، از مالباختگان فیلم اجباری تهیه و آنان را در مناطق دورافتاده رها می‌کردند.

رئیس دادگاه بخش اسماعیلی با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی، تأکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه ناامنی و تعرض به حقوق مردم برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

سیدی همچنین از شهروندان خواست؛ در صورت گرفتار شدن در چنین شیوه‌ای از سرقت، حتماً به پلیس آگاهی مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

منبع:دادگستری