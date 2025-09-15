سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری عامل زورگیری و سرقت از منزل پزشک کرمانی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ"بهرام نژاد" گفت: در پی اعلام سرقت شبانه منزل در یکی از محله‌های شهر کرمان و با حضور فوری ماموران کلانتری ۱۳ در محل مشخص شد فردی با صورت پوشیده پس از به صدا در آوردن زنگ آیفون و باز شدن درب با تهدید سلاح غیرواقعی وارد این منزل شده و مقادیری وجه نقد و طلا را به سرقت برده است.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۱۳ به سرعت وارد عمل شدند و ضمن بررسی دقیق محل سرقت و واکاوی‌های بعدی به مشخصات ظاهری و هویت اولیه سارق پی برده و با پیجویی‌های تخصصی متوجه خروج این فرد از حوزه شهرستان کرمان به سمت یکی از مناطق شرق استان شدند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: در نهایت مکان حضور این سارق کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و لحظاتی پس از ورود مجدد به حوزه شهر کرمان دستگیر و اموال مسروقه نیز از مخفیگاهش کشف و تحویل مالباخته شد.


فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان در پایان ضمن قدردانی از تلاش مأموران و همکاری شهروندان، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در منازل تأکید کرد و افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که سهل‌انگاری‌هایی از سوی مالک، از جمله باز کردن درب منزل بدون شناسایی فرد پشت درب منزل، نگهداری اموال باارزش در منزل، و نمایش محل نگهداری این اموال در حضور فردی که پیش‌تر به‌عنوان نقاش ساختمانی در منزل فعالیت داشته، از عوامل مؤثر در وقوع این سرقت بوده‌است.



