مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز وابسته است که باید در این زمینه تجدید نظر شود.

باشگاه باشگاه جوان؛ محبوبه کباری- سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی، ناترازی انرژی در کشور را چالش جدی توصیف کرد و گفت: در حوزه گاز با وجود ظرفیتهای بالا، به دلیل سهم بالای این سوخت در سبد انرژی، با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی با اشاره به وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز افزود: ۸۳ درصد نیروگاههای ما از گاز استفاده میکنند، در حالی که میانگین جهانی مصرف گاز در نیروگاهها بین ۲۰ تا ۲۳ درصد است. این تمرکز بالا بر یک منبع، مخاطراتی به همراه دارد و میتواند صنعت گاز را از یک موضوع صرفاً اقتصادی به یک مسئله امنیتی تبدیل کند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با ارائه آماری از مصرف گاز در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ۳۴ درصد گاز در صنایع، ۳۴ درصد در نیروگاهها و ۲۵ درصد در بخش خانگی و حملونقل مصرف شده است. اگرچه اقدامات در بخش خانگی به کاهش مصرف در زمان اوج کمک میکند، اما در کل سال تأثیر چندانی بر رفع ناترازی ندارد.
توکلی اجرای مقررات ملی ساختمان بهویژه مبحث ۱۹ را یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش مصرف دانست و تصریح کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف انرژی یک خانه مربوط به سیستم گرمایش است. اگر اصول ساختوساز و تجهیزات استاندارد رعایت شود، میتوان کاهش چشمگیری در مصرف انرژی بهویژه در دوره پیک داشت.
وی همچنین بر لزوم افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تنوع سوخت تأکید کرد و گفت: در صنایع عمده نظیر سیمان، فولاد و پتروشیمی باید الزام شود تجهیزات با راندمان بالا خریداری کنند تا در آینده شاهد کاهش مصرف باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله صادرات غیرمستقیم گاز اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی محصولات تولیدی کشور مانند محصولات گلخانهای در عمل به معنای صادرات گاز مجازی هستند. این موضوع نیازمند بازنگری اقتصادی و سیاستگذاری دقیقتر است.
توکلی اهمیت اصلاح ترکیب و تنوع سبد انرژی کشور تأکید کرد و گفت: اگر با همین روند ادامه دهیم، ناترازی انرژی نه تنها باقی خواهد ماند بلکه به چالشی امنیتی برای کشور تبدیل میشود.