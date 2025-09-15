نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید توکلی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مراسم اختتامیه پویش ۱۰ درجه ای کاهش دما گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، امسال احتمال کاهش دما وجود دارد. به همین دلیل، ممکن است نگرانی‌ها درباره مشکل گاز مشابه سال گذشته افزایش یابد اما خوشبختانه، با مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و تلاش تمامی بخش‌ها، وضعیت بهتری در ذخیره‌سازی سوخت مایع داریم.

وی ادامه داد: حجم ذخیره‌سازی مخازن سوخت مایع نسبت به سال گذشته بهتر شده است. در پیک مصرف گاز، به طور متوسط نزدیک به ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌شود، اما در برخی روزها این مصرف می‌تواند به ۳۵۰ میلیون متر مکعب برسد. با تغییر آرایش متولیان وزارت نفت، امیدواریم که مدیریت بهتری در این زمینه انجام شود.

او بیان کرد: در سال گذشته، قبض‌های نجومی به صورت پلکانی افزایش یافت و قیمت‌ها به نزدیک به قیمت صادرات رسید. این وضعیت به ویژه برای مشترکانی که مصرف بالایی داشتند، مشکل‌ساز شد.

او بیان کرد:کشورهایی مانند ترکیه و قطر نیز در حال مذاکره برای واردات گاز هستند که این می‌تواند بر بازار داخلی تأثیر بگذارد.

توکلی توضیح داد: صنایعی که به گاز وابسته هستند، مانند گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. خط مبنای مصرف گاز در این صنایع بیشتر از حد استاندارد است و قیمت‌های پایین پرداختی بر روی هزینه تولید تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: امسال با پویش ۱۰ درجه به دنبال استانداردسازی مصرف گاز در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها هستیم. هدف این است که مصرف این صنایع به سطح نرمال برسد.

او تصریح کرد: در حال حاضر، مذاکرات با کشورهای تولیدکننده گاز، به ویژه روسیه و ترکمنستان، در حال انجام است. هدف ما افزایش سطح صادرات گاز نسبت به سال گذشته است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود و برنامه‌های در دست اجرا، امید است که مدیریت منابع گاز به گونه‌ای انجام شود که نه تنها مشکلات سال گذشته تکرار نشود، بلکه به بهبود وضعیت مصرف و صادرات گاز نیز کمک کند.