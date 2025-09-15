باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که در بحبوحه درگیریهای جاری در منطقه، کنترل یک شهرک در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفته است.
در بیانیهای از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهایش روستای اولهیوسکه در حدود ۲۱ کیلومتری (۱۳ مایلی) شرق شهر هولیایپول جبهه کلیدی درگیریها بین نیروهای روسی و اوکراینی در منطقه جنوب شرقی را تصرف کردهاند.
ستاد کل ارتش اوکراین در بیانیهای ادعا کرده بود که نیروهایش حمله روسیه را در نزدیکی روستای پولتاوکا، در حدود چهار کیلومتری (۲.۵ مایلی) جنوب غربی اولهیوسکه، دفع کردهاند.
منبع: آناتولی