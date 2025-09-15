مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: واحد G ۱۱ نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور که سهم قابل توجهی در پایداری برق در شمال شرق کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص پایان پروژه ۶۰ روزه رفع اشکال واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام گفت: واحد G۱۱ نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور که سهم قابل توجهی در پایداری برق در شمال شرق کشور دارد، در اوج نیاز شبکه به برق دچار مشکل فنی از ناحیه کمپرسور و روتور توربین شد. با تحلیل رفتار این واحد مشخص شد امکان تولید برق نداشته و در صورت مداومت تولید، دچار بحران جدی خواهد گردید که خوشبختانه در اواخر خردادماه این واحد در اختیار تیم‌های تخصصی قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع عیب و به مدار تولید بازگشت

مسعود مرادی به فعالیت کارکنان در سه شیفت کاری در سایت نیروگاه مبدا و کارگاه‌های تخصصی درون شرکت پرداخت و اظهار کرد:اتمام این پروژه تعمیراتی پیچیده در سخت‌ترین شرایط شبکه برق کشور در حالتی که زمان تعمیرات ونوع تعمیرات پیچیده وغیر عادی بوده تنها در ۶۰ روز، یک رکورد چشمگیر و نمادی از توانمندی متخصصان داخلی است، در حالی که همین پروژه در شرایط عادی حداقل ۶ ماه به طول می‌انجامید.

او افزود: بازگشت به موقع واحد G۱۱ نیروگاه خیام نیشابور به مدار تولید، نه تنها باعث پایداری شبکه برق در شمال شرق کشور شد، بلکه نمایانگر توانمندی متخصصان داخلی در تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های حیاتی کشور است.