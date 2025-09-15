مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: واحد G ۱۱ نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور که سهم قابل توجهی در پایداری برق در شمال شرق کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص پایان پروژه ۶۰ روزه رفع اشکال واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام گفت: واحد G۱۱ نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور که سهم قابل توجهی در پایداری برق در شمال شرق کشور دارد، در اوج نیاز شبکه به برق دچار مشکل فنی از ناحیه کمپرسور و روتور توربین شد. با تحلیل رفتار این واحد مشخص شد امکان تولید برق نداشته و در صورت مداومت تولید، دچار بحران جدی خواهد گردید که خوشبختانه در اواخر خردادماه این واحد در اختیار تیم‌های تخصصی قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع عیب و به مدار تولید بازگشت

مسعود مرادی به فعالیت کارکنان در سه شیفت کاری در سایت نیروگاه مبدا و کارگاه‌های تخصصی درون شرکت پرداخت و اظهار کرد:اتمام این پروژه تعمیراتی پیچیده در سخت‌ترین شرایط شبکه برق کشور در حالتی که زمان تعمیرات ونوع تعمیرات پیچیده وغیر عادی بوده تنها در ۶۰ روز، یک رکورد چشمگیر و نمادی از توانمندی متخصصان داخلی است، در حالی که همین پروژه در شرایط عادی حداقل ۶ ماه به طول می‌انجامید.

او افزود: بازگشت به موقع واحد G۱۱ نیروگاه خیام نیشابور به مدار تولید، نه تنها باعث پایداری شبکه برق در شمال شرق کشور شد، بلکه نمایانگر توانمندی متخصصان داخلی در تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های حیاتی کشور است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تعمیرات نیروگاهی
خبرهای مرتبط
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی کشور حدود ۳۷۱ مگاوات است+ فیلم
احداث نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور/ ورود به مدار از بهمن‌ماه
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
بارش باران در نوار شمالی کشور
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
آخرین اخبار
نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده
وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز
تشکیل کارگروه ویژه برای جمع آوری گاز‌های فلر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
امکان حذف گاز‌های گلخانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد
متناسب سازی مصرف انرژی برابر با استاندارد‌های جهانی
توسعه نظارت بر صنعت بیمه با استفاده از فناوری‌های نوین
۲۱۶۱ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله به فروش رفته است
کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات اساسی با قطع چاه‌های کشاورزی
تخصیص ۵۳ هزار هکتار اراضی در قالب طرح جوانی جمعیت
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده