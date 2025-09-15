سخنگوی کرملین، در اظهاراتی، ناتو را به جنگ با روسیه متهم کرد و گفت که مشارکت این ائتلاف در درگیری اوکراین بدیهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که ناتو در حال جنگ با روسیه بر سر اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: «ناتو در حال جنگ با روسیه است. این موضوع واضح است و به هیچ شواهد اضافی نیاز ندارد. ناتو عملا در این جنگ درگیر است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، گفته بود که با وجود نفوذ پهپاد‌های روسی به حریم هوایی لهستان که منجر به سرنگونی برخی از آنها شد، ناتو در حال جنگ با روسیه نیست.

با این وجود وزیر امور خارجه لهستان، ادعا کرد که پهپادهای روسی که هفته گذشته وارد حریم هوایی لهستان شدند، با هدف آزمایش واکنش ناتو بدون ایجاد جنگ تمام عیار انجام شده بودند. او همچنین پس از سرنگونی تنها سه یا چهار پهپاد از حدود ۱۹ پهپاد، ادعاهایی مبنی بر عدم آمادگی دفاعی لهستان را رد کرد.

در همین راستا ناتو روز جمعه اعلام کرد که برای تقویت حفاظت در برابر حملات پهپادی آینده، جت‌های جنگنده بیشتری را به جناح شرقی خود، مرزهای روسیه، اعزام خواهد کرد.

منبع: نیوزویک

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
