دنباله‌دار ۳I/ATLAS که در منظومه شمسی در حال حرکت است، دچار تغییر رنگ غیرمعمولی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آوی لوب، اخترفیزیکدان دانشگاه هاروارد، اعلام کرد که دنباله‌دار ۳I/ATLAS که در منظومه شمسی در حال حرکت است، دچار تغییر رنگ غیرمعمولی شده است.

به گفته لوب، رنگ دنباله‌دار از قرمز به سبز تغییر کرده است، همانطور که با تجزیه و تحلیل طیفی تصاویر جدید مشخص شده است.

او گفت: تیم ATLAS این تکامل غیرطبیعی را به عنوان گذار از پراکندگی نور خورشید توسط گرد و غبار برخاسته از سطح قرمز به تشکیل ذرات یخی کوچک و از نظر نوری روشن تفسیر کرد که کدورت دم مواد ریخته شده توسط ۳I/ATLAS را تغییر داد.

ستاره‌شناسان برای اولین بار ۳I/ATLAS را در اول ژوئیه کشف کردند. در ماه اوت، لوب گزارش داد که این دنباله‌دار نور خود را ساطع می‌کند، مشابه نور چراغ‌های جلو اتومبیل، اما منبع این درخشش را شناسایی نکرد.

برخی از دانشمندان حدس می‌زنند که ۳I/ATLAS ممکن است یک جسم مصنوعی مجهز به یک منبع انرژی قدرتمند باشد که قادر به تولید نور مرئی برای میلیون‌ها کیلومتر است.

منبع: TASS

برچسب ها: دنباله دار ، فضا ، سیارات ، ستاره ها
