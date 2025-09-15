به گفته مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی جنوب کرمان، عملیات برداشت گردو از سطح بیش از ۳ هزار هکتار باغات بارور جنوب کرمان آغاز شد.





باشگاه خبرنگاران کرمان، فریناز حسین جانی _ صادق حسین زاده گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۴۸۰۰ تن گردو از این باغات برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی افزود: برداشت گردو در جنوب استان کرمان از اوایل شهریورماه از منطقه اسفندقه در شهرستان جیرفت آغاز شده و تا اواخر مهرماه در مناطق کوهستانی بهر آسمان این شهرستان ادامه دارد.

حسین زاده اظهار کرد: سطح زیر کشت باغات گردو در این منطقه حدود ۳۱۴۹ هکتار است که از این میزان، ۳۰۸۰ هکتار بارور و ۶۹ هکتار نابارور است.



وی با اشاره به کیفیت بالای گردوی تولیدی در این منطقه عنوان کرد: با توجه به کیفیت بی‌نظیر و سالم بودن محصول منطقه سردسیر جنوب کرمان، تقاضای زیادی برای خرید این محصول وجود دارد و این محصول در سطح استان و خارج از استان به فروش می‌رسد.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه باغات گردو عمدتاً در ارتفاعات بخش‌های سردسیری شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد کشت می‌شوند، یکی از مشکلات اساسی باغداری گردو در این منطقه را گلدهی زود درختان و سرمازدگی زیاد باغ‌ها عنوان کرد.

وی به باغداران گفت: برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی، از سرشاخه‌کاری گردو و اصلاح ارقام زودگل با ارقام دیرگل استفاده کنندکه در سال‌های اخیر، این روش پیوند توسط افراد ماهر در منطقه جنوب کرمان در حال اجرا است.



جنوب کرمان شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبارجنوب، قلعه‌گنج، فاریاب، کهنوج، منوجان و جازموریان است و یک‌سوم پهناورترین استان کشور را تشکیل می‌دهد.