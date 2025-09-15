مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: پایان هفته نواحی غربی کشور به علت تشکیل توده گرد و خاک در عراق توفانی و کیفیت هوا کاهش می‌یابد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا چهارشنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد:همچنین امشب در برخی نقاط گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.

او بیان کرد:در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی توضیح داد:طی سه روز آینده برای شمال شرق، شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و در پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.

او توضیح داد: پنجشنبه و جمعه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و همچنین افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گرد و خاک و انتقال آن به غرب کشور، برای استان‌های واقع در نیمه غربی کشور خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: دوشنبه و چهارشنبه دریای خزر و شرق عمان چهارشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

او تاکید کرد: امشب  آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد و گاهی غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بارش باران در نوار شمالی کشور
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
آخرین اخبار
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وزیر صمت: ایران برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان برنامه‌های جدید دارد
صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی
توسعه صنایع تبدیلی نیازمند ۱۷۰ همت اعتبار است+فیلم
توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
سهم ۳ میلیارد دلاری ایران از بازار پاکستان
واگذاری هزارهکتار زمین برای توسعه گلخانه+ فیلم
کاهش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در منابع آب زیر زمینی+ فیلم
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
نیاز به ۱۶۰ میلیون مترمکعب خوراک تا پایان برنامه هفتم
صرفه جویی سه میلیون دلاری در هزینه های انتقال گاز
بازگشت واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام نیشابور به شبکه سراسری برق
۴.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی کشاورزی متعلق به باغبانی است+فیلم
نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
سه هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده
وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز
تشکیل کارگروه ویژه برای جمع آوری گاز‌های فلر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
امکان حذف گاز‌های گلخانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد