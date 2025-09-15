شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال شدن مکانیسم دفاعی مشترک در واکنش به حمله اسرائیل به دوحه شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق گزارش خبرگزاری رسمی واس، نشست فوق‌العاده شورای عالی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، روز دوشنبه به ریاست محمد بن سلمان، نخست‌وزیر و ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی، در شهر دوحه برگزار گردید.

در این اجلاس، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر؛ منصور بن زاید آل نهیان، نماینده مقام رئیس‌الوزرای امارات متحده عربی؛ و عبدالله بن حمد آل خلیفه، نماینده  پادشاهی بحرین، حضور داشتند.

همچنین، این نشست با مشارکت صباح الخالد الحمد الصباح، نماینده امیر کویت و ولیعهد آن کشور؛ شهاب بن طارق بن تیمور آل سعید، معاون نخست‌وزیر سلطنت عمان برای امور دفاعی؛ و جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، تشکیل شد.

شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر اسرائیل را که به منزله تجاوز به حاکمیت ملی دولت قطر و نقض آشکار آن محسوب می‌گردد، به شدت محکوم نمود.

رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای دفاع مشترک کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه که مقامات حماس را هدف قرار داد، شدند.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این جلسه در تاریخی که هنوز اعلام نشده است در دوحه برگزار خواهد شد و فعال‌سازی سازوکار دفاعی مشترک شورا در پاسخ به این حمله را بررسی خواهد کرد.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، این شورا اعلام کرد که اقدام مذکور، اقدامی تحریک‌آمیز، تشدیدکننده تنش‌های خطرناک و غیرقابل قبول، و نقض فاحش قوانین و موازین بین‌المللی است.

شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس همچنین تصریح کرد که روسای کشور‌های عضو، دستور برگزاری فوری نشست شورای دفاع مشترک در دوحه را صادر نموده‌اند که پیش از آن، جلسه‌ای برای کمیته عالی نظامی تشکیل خواهد شد.

در متن این بیانیه آمده است که شورای دفاع، وضعیت دفاعی مشترک و منابع تهدید در سایه تجاوز اخیر به قطر را مورد ارزیابی جامع قرار خواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت قطر ، شورای همکاری خلیج فارس
خبرهای مرتبط
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس:
محکومیت جنایات اسرائیل در غزه و تأکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران
کشور‌های عربی خواستار اقدام جهانی علیه جنایات اسرائیل شدند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل: جنگ دائمی و حذف رقبا
سیل در سودان بیش از ۴۰۰۰ نفر را آواره و صدها خانه را ویران کرد
اسرائیل طی ۴ روز گذشته ۱۰ ساختمان آنروا را در شهر غزه ویران کرده است
۳ برابر شدن پرواز‌های جاسوسی آمریکا از ونزوئلا
ادعای آمریکا: روایت‌های «دروغین» چین از جنگ جهانی دوم
آخرین اخبار
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
روبیو احتمالاً پس از سفر به اسرائیل به قطر می‌رود
روسیه کنترل یک شهرک در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفت
شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را مورد بحث قرار می‌دهد
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
عراق: اردوگاه الهول بمب ساعتی است
پکن: در صورت اعمال تعرفه از سوی کشور‌های ناتو چین قاطعانه پاسخ خواهد داد
اعتراف رئیس ستاد ارتش اسرائیل به شکست ناپذیری حماس