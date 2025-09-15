شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال شدن مکانیسم دفاعی مشترک در واکنش به حمله اسرائیل به دوحه شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق گزارش خبرگزاری رسمی واس، نشست فوق‌العاده شورای عالی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، روز دوشنبه به ریاست محمد بن سلمان، نخست‌وزیر و ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی، در شهر دوحه برگزار گردید.

در این اجلاس، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر؛ منصور بن زاید آل نهیان، نماینده مقام رئیس‌الوزرای امارات متحده عربی؛ و عبدالله بن حمد آل خلیفه، نماینده پادشاهی بحرین، حضور داشتند.

همچنین، این نشست با مشارکت صباح الخالد الحمد الصباح، نماینده امیر کویت و ولیعهد آن کشور؛ شهاب بن طارق بن تیمور آل سعید، معاون نخست‌وزیر سلطنت عمان برای امور دفاعی؛ و جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، تشکیل شد.

شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر اسرائیل را که به منزله تجاوز به حاکمیت ملی دولت قطر و نقض آشکار آن محسوب می‌گردد، به شدت محکوم نمود.

رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای دفاع مشترک کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه که مقامات حماس را هدف قرار داد، شدند.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این جلسه در تاریخی که هنوز اعلام نشده است در دوحه برگزار خواهد شد و فعال‌سازی سازوکار دفاعی مشترک شورا در پاسخ به این حمله را بررسی خواهد کرد.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، این شورا اعلام کرد که اقدام مذکور، اقدامی تحریک‌آمیز، تشدیدکننده تنش‌های خطرناک و غیرقابل قبول، و نقض فاحش قوانین و موازین بین‌المللی است.

شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس همچنین تصریح کرد که روسای کشور‌های عضو، دستور برگزاری فوری نشست شورای دفاع مشترک در دوحه را صادر نموده‌اند که پیش از آن، جلسه‌ای برای کمیته عالی نظامی تشکیل خواهد شد.

در متن این بیانیه آمده است که شورای دفاع، وضعیت دفاعی مشترک و منابع تهدید در سایه تجاوز اخیر به قطر را مورد ارزیابی جامع قرار خواهد داد.

منبع: الجزیره